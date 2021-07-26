英国近来新冠疫情反弹，新增确诊病例激增，因密切接触确诊者而居家隔离的人也随之猛增。英国多地超市和加油站由于员工居家隔离，上班人手严重不足，近日出现超市空架、加油站无油的状况，引发民众担忧。

英国公共卫生体系国民保健制度运行一套监测和追踪机制，一旦发现某个人与新冠感染者有过密切接触，便会通过手机应用发消息通知此人居家隔离10天。

随着传染性更强的变异新冠病毒德尔塔毒株肆虐，英国近来日均新增确诊病例超过5万例，进入新一轮高峰。与此同时，被通知居家隔离的人越来越多。

据国民保健制度统计，7月8日至14日的一周时间里，英国英格兰和威尔士地区共计618903人收到自我隔离通知。

英国多家大型连锁超市22日警告，由于大量员工接到居家隔离的通知，超市一时间找不到人手运输、整理和上架货物，已经出现超市空架的状况。

英国Lidl连锁超市发言人说：“随着越来越多员工接到居家隔离的通知，本超市（因缺乏人手）越来越难以为继，其他超市的情况也差不多。”

另一家大型连锁超市Co-op承认，部分商品库存见底，超市方面正设法补充货品上架。塞恩斯伯里连锁超市表示，正设法应对人手短缺的情形，尽力保障货品供应。

一些加油站运营商证实，不少货车司机因居家隔离而无法上班，导致部分加油站库存告急，很快将无油可售。

英国石油公司说，由于许多货车司机及加油站员工居家隔离，英国石油旗下多个加油站供不上油，不得不临时关闭。英国石油正着手解决这些问题，多数加油站断供时间不超过1天。

英国公路运输协会政策和公共事务经理罗德·麦肯齐说，受英国脱离欧洲联盟影响，英国原本就面临货车司机短缺。例如，在英国上班的货车司机中，大约2万人是欧盟国家公民，这些人在英国“脱欧”后已返回欧盟。如今再加疫情冲击，英国加油站和超市更缺货车司机。

麦肯齐说，一名英国农民最近告诉他，自己每周需要雇用5辆货车运输水果，但是现在只能雇到1辆。据麦肯齐估算，英国货车司机眼下供需缺口达到10万人。

为应对上述问题，英国政府22日宣布对居家隔离政策作出调整，部分超市仓库和食品制造商总计1万多名员工如果能够提供疫苗接种证明或核酸检测阴性证明，那么即使有过“密接”经历也可不用居家隔离。不过，这一豁免的范围不包含超市门店员工。

此前，由于医护人员不足，英国政府宣布在特殊情况下允许已打疫苗的医护人员“密接”后继续工作。这一规定19日生效，决定哪些医护人员“密接”后仍可工作须作个案分析，充分评估风险。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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