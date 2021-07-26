欧洲药品管理局23日更新莫德纳新冠疫苗的使用建议，认定这款疫苗适用于12岁至17岁人群。

欧洲药管局说，对3700多名12岁至17岁少年开展的临床试验表明，美国莫德纳公司研发的新冠疫苗在这一年龄段人群中诱发的抗体反应与18岁以上人群的抗体反应相当。

这一机构说，莫德纳疫苗的总体安全性在12岁至17岁人群的试验中得到证实，因此认定这款疫苗对这一人群的益处大于风险。与成年人一样，12岁至17岁人群也需要接种两剂、其间间隔4周。

欧洲药管局同时指出，12岁至17岁人群如果接种莫德纳疫苗，可能出现类似成年人的常见接种反应，例如手臂酸痛、头疼和疲劳等，极少数可能出现胸痛和心脏炎症等副作用。

欧洲药管局的建议需得到欧洲联盟委员会和各成员国监管机构的批准，才可在相关国家正式实施。欧盟委员会通常会采纳这一机构的建议。

莫德纳疫苗先前获准在欧盟以及美国、加拿大等国用于成年人接种。这家企业正寻求美国和加拿大等国监管部门批准其用于未成年人。

欧洲药管局5月底认定，美国辉瑞公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗适用于12岁至15岁人群。

辉瑞疫苗和莫德纳疫苗均为信使核糖核酸（mRNA）疫苗。辉瑞公司和莫德纳公司已经开始对6个月至11岁人群开展低剂量疫苗临床试验。

欧盟委员会22日说，欧盟超过半数成年人已完成新冠疫苗接种。欧盟先前设定目标，争取今年夏天实现至少70%成年人接种新冠疫苗。（安晓萌）（新华社专特稿）

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