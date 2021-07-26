几内亚两万面值钞票。

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货币是一个国家的“名片”，每张钞票上的图案都有非同寻常的意义。印在几内亚两万面值钞票上的图案是由中国企业承建的卡雷塔水电站。这一“中国建造”堪称中国水电的骄傲和两国友谊的象征。

有“西非水塔”之称的几内亚，长久以来基础设施薄弱，饱受电力短缺困扰。位于孔库雷河干流中游的卡雷塔水电站，是几内亚政府优先、重点开发的能源项目。2012年，这个备受期待的项目正式开工。几内亚总统孔戴深知“没有电，非洲就不会发展”，在每周的部长例会上他都会把卡雷塔水电站的工程进度列入议事内容，水电站因此被几内亚人称为“总统工程”。

在一年有“4个夏天”的几内亚，开展繁杂而精细的水电站基建作业非常不容易。高温酷暑是中国施工队每天都要面对的挑战。浇制、立杆、架线……所有工程人员顶着高温完成高强度工作，有工程师回忆：“身穿工作服，头戴安全帽，一天下来全身没有一块地方是干爽的。”

最令人意想不到的是，2014年埃博拉疫情暴发时，正当大坝进入水泥浇筑的关键时期。面对埃博拉这种致死率高达90%的传染病毒，700名中国工人全都选择了留下。一方方浇筑进大坝里的混凝土，融入了中国工人的智慧、辛劳与坚守。食物运不进工地，就自己种菜；雨季洪水袭来，就抗洪抢险守护工地……通过这样的艰辛努力，原计划的工期缩短了近半年。

2015年9月，卡雷塔水电站正式投产。在当时的发电庆典上，孔戴总统表示，这一项目的投运对改善几内亚电力紧缺局面、满足国民经济发展对能源的需求、改善人民的生活水平，具有十分重要的作用。

“让家里的电灯一直亮着”，曾是几内亚老百姓的心愿。卡雷塔水电站投产后，这一愿望终于成真。这个在几内亚历史上具有标志性意义的重大工程，不仅获得了中国建设工程鲁班奖（境外工程）等诸多殊荣，更在几内亚留下了“中国建造”的口碑。此后，中国企业承建了比卡雷塔水电站规模更大的苏阿皮蒂水利枢纽工程。这不仅有助于解决几内亚国内电力短缺问题，还将为周边邻国提供电力支持。

（海外网 吴正丹整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)