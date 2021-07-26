海外网 陆宁远

“我在中国当大使”栏目组每次到使馆采访，就好似时下流行的“盲盒游戏”：这个使馆有怎样的异域风情？这位大使的中国故事又有何不同？每个问题都让我们充满好奇。作为首个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家，几内亚与中国有深厚渊源。这国大使怎么看中国？带着几分期待，我们走进了几内亚驻华大使馆。

几内亚驻华大使萨拉马迪·杜尔对中国印象的讲述从武汉开始。自从今年4月参加了中国外交部组织的湖北全球特别推介活动，杜尔大使就点赞武汉。大使说，面对突如其来的新冠肺炎疫情，武汉的抗疫举措让很多国家都效仿，尤其是用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院，可以说是罕见的创举。“今天，我们看到武汉还是那个灯火通明的不夜城。”杜尔大使边说边用手比划亭台楼宇的形象，“我一定要去武汉看看，登上黄鹤楼看长江。”

杜尔大使也希望让更多中国人喜欢上几内亚。从使馆二楼办公室通往一楼大厅的楼梯墙上，挂满了几内亚的人文风景照：身着民族服饰载歌载舞的场景让人感受到几内亚人的热情奔放；壮阔的瀑布是几内亚“西非水塔”美名的注脚；拥有独特石英山崖的宁巴山展示着几内亚“地质奇迹”的一隅……而整个使馆陈设中最让我们好奇的，是放置在一楼大厅的两尊半人高妇女形象的木雕。硕大的鼻翼、高耸的发髻、长长的脖颈、四肢着地的造型，颇有几分抽象派的风格。看我们好奇，杜尔大使耐心当起了讲解员。原来，这种独特的木雕被视为几内亚文化的一种象征，寓意多子多福。在几内亚的传统习俗中，当有妇女怀孕，族内有威望的男性会将这种木雕戴在头上以传达喜讯。在现代，这种木雕则演变成了几内亚妇女祈求“好孕”的吉祥物。

“非常欢迎中国朋友到几内亚看看，感受不一样的风土人情。”采访最后，杜尔大使向中国游客发出热情邀请。

(责编：杨光宇、胡永秋)