海外网 吴正丹

身着民族服饰的几内亚少女。

几内亚驻华大使馆供图

几内亚位于非洲西部，西濒大西洋，享有“地质奇迹”美名。2020年数据显示，几内亚铝矾土储量约400亿吨、铁矿70亿吨、黄金637吨、钻石4000万克拉，此外还有铜、铀、钴、铅、锌等矿产，沿海大陆架也发现了石油。

丰富的矿产资源中，铝矾土是几内亚最富庶的资源。几内亚境内已探明的铝矾土储量达290多亿吨，占世界已探明储量的30％。铝矾土的开采与出口是几内亚国民经济的支柱，几内亚首都科纳克里的兴起也与这一产业息息相关。

在几内亚当地语中，“科纳克里”这一地名有“去海那边”之意。当地原本只是个小渔村，1895年法国殖民者当局在此处开辟港口，以便掠夺当地铝矾土等资源。1950年后，伴随着铝矾土开采规模不断扩大，科纳克里的城市建设也相应扩大。1958年几内亚独立，定都科纳克里。

科纳克里由内陆的卡库利玛高原向西南深入至几内亚湾卡卢姆半岛，绵延36公里。其中最狭窄的地段由人工填海连接，宽仅1公里。科纳克里市中心位于卡卢姆半岛，半岛是一片海拔约百米的起伏丘陵，地势由西到东缓慢升高。从空中鸟瞰科纳克里，整个城市掩映在椰树、芒果树、棕榈和木棉之中，让人心旷神怡。与科纳克里隔海相望的罗斯群岛，由5个小岛组成。它们都是近海死火山岛，呈弧形分布。这一毗邻首都的景区内有优质的沙滩和宁静的港湾。人们可在此游泳、垂钓、慢跑，或者悠闲漫步于落日的余晖中……

如今，科纳克里不仅是几内亚第一大城市，科纳克里自由港也是西非地区最大的海港之一。港口修建起铝矾土铁路运输专线，与几内亚内陆地区相连。除了矿业，沿海地带的捕鱼业和城市中的零售业也相当活跃。特别是城中有20多个自由市场，其中马蒂娜和尼日尔市场在整个西非地区都是规模较大的商品集散地。

大自然对几内亚的馈赠不止于矿产资源。几内亚的水力资源也很丰富。境内有1165条河流，水电蕴藏量达600万千瓦。孔库雷河大瀑布、苏姆巴瀑布、金迪亚瀑布、“新娘面纱”瀑布……在几内亚众多瀑布中，距离科纳克里65公里的杜布雷卡瀑布，在高度与宽度方面都堪称西非一绝。雨季时，杜布雷卡瀑布水量丰沛，飞流直下，蔚为壮观。

几内亚的森林资源储量居于西非首位，森林面积达1318万公顷，国土面积超过一半都覆盖着林木。几内亚全国共有394个林业保护区，面积120万公顷，主要出产红木与黑檀木。“地质奇迹”几内亚，蕴藏着值得期待的发展潜力。

(责编：杨光宇、胡永秋)