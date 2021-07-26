海外网 毛 莉 张六陆

几内亚驻华大使萨拉马迪·杜尔近照。

海外网 谢 明摄

在几内亚驻华大使馆的走廊里，挂满了记录两国关系的老照片。近日在接受人民日报海外网专访时，几内亚驻华大使萨拉马迪·杜尔在照片前停下脚步介绍：“这是1960年几内亚时任总统塞古·杜尔访华时的留影，他是首位访华的非洲元首。”

回忆两国相互支持的交往历程，杜尔侃侃而谈，几内亚支持新中国恢复联合国合法席位，2021年几内亚接任77国集团主席国也离不开中国的支持……“两国之间的合作全世界都会关注。”杜尔说。

“两国农业合作非常成功”

2019年8月，杜尔正式出任几内亚驻华大使。近3年来，杜尔见证了中国发展的一个个历史性时刻，赶上了中国共产党百年华诞这件大喜事。

“没有中国共产党，就没有今天的中国。”杜尔表示，中国共产党团结带领中国人民取得了革命胜利，建立了新中国。在中国共产党的领导下，中国经济社会各领域都取得了巨大成就，还在短短几十年间带领数以亿计的人口摆脱了贫困，这是世所罕见的壮举。

在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，赢得了国际社会广泛赞誉。杜尔说，中国树立了减贫成功的示范样本。“联合国号召非洲、南美和中东地区国家借鉴中国经验，帮助人民摆脱贫困。”

中国不仅解决了温饱问题，还积极支持广大发展中国家减贫事业。新中国成立伊始，就向其他国家提供援助。“中国在农业方面为几内亚提供了很大支持。中方技术人员给几内亚带来改良的水稻种子，同时教授水稻种植技术。”杜尔回忆说，早在20世纪60年代初，中国农业专家就远赴几内亚帮助提升水稻产量。20世纪90年代，中国农业专家帮助几内亚办起了农场，开展水稻种植项目。“中国水稻长势很好，两国农业合作非常成功。”

中国援建项目家喻户晓

几内亚土地上蓬勃生长的中国水稻，是两国蒸蒸日上合作图景的生动缩影。“自几内亚1958年独立后，两国合作立即展开。”杜尔说，“中国的参与在几内亚受到高度赞赏。”

上世纪60年代以来，中国援建的人民宫、中几友好医院、广电中心、体育场等项目在几内亚家喻户晓；中国援非“万村通”项目让卫星数字电视走进了几内亚数百个村庄；中企建设的“钻石广场”国际生活区、卡鲁姆酒店等提升了几内亚首都科纳克里的城市形象；卡雷塔水电站改变了科纳克里及周边地区严重缺电状况，苏阿皮蒂水电站工程也取得实质性进展；中企承建的几内亚达圣铁路日前正式通车，成为几内亚上世纪70年代以来建造的第一条现代化铁路……

杜尔特别提到了中国企业负责实施的几内亚光纤骨干网项目，这项在埃博拉防疫期间动工、在新冠肺炎疫情挑战下顺利完工的项目彰显了两国合作的强劲韧性。“这个项目在几内亚几乎无人不晓。”杜尔表示，项目铺设的4000多公里光纤骨干网使几内亚成为西非光纤部署最广泛、覆盖率最高的国家之一。光纤骨干网的铺设有利于夯实数字经济“底座”，中国对几内亚数字经济领域的支持和帮助受到广泛欢迎。

“中国对非洲的支持不仅限于几内亚，与中国的合作惠及几乎所有非洲国家。”杜尔认为，在中非合作论坛框架下，非洲和中国实现了互利共赢。双方2020年共同庆祝了中非合作论坛成立20周年，今年将在非洲举行的新一届论坛会议将为非中关系发展作出新规划。“这对非洲来说意义重大，感谢中国为支持非洲国家发展付出的努力。”

几内亚受益于中国疫苗

让杜尔尤为感慨的是，每当几内亚面临公共卫生考验时，中国都是几内亚可靠的朋友。2014年，埃博拉疫情在西非暴发，几内亚面临严峻的防控形势。危急时刻，中国政府率先驰援，提供一系列资金、物资、粮食及医疗等援助，为几内亚“雪中送炭”。杜尔回忆说：“埃博拉疫情震惊了几内亚，也给几内亚国民经济造成了严重动荡。在包括中国在内的国际社会支持下，几内亚最终摆脱了埃博拉疫情的困扰。”

2020年新冠肺炎疫情来势汹汹，两国再度携手战疫，续写了守望相助的佳话。几内亚出现疫情后，中国政府、社会各界捐助大量防疫物资，中国抗疫医疗专家组驰援。几内亚是中国首批援助新冠疫苗的国家之一，中国提供的疫苗在几内亚各界引起广泛关注和热烈反响。“中国疫苗已在几内亚接种，全国人民都从中受益。”杜尔说。

中国不仅践行“让疫苗成为全球公共产品”的承诺，在应对气候变化等全球性议题上也心系全人类福祉。杜尔曾在几内亚环境部工作，对环保议题尤为关注。“在环保方面，不仅几内亚，国际社会都对中国的贡献抱有很大期待。”杜尔注意到，中国减排相关任务已在“十四五”规划中做出明确安排。“中国作出的承诺至关重要，中国历来是重信守诺的国家，相信中国一定能够为全球应对气候变化作出更大贡献。”杜尔说。

(责编：杨光宇、胡永秋)