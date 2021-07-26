本报记者 张 红

7月15日，工人在河北省遵化市一家冷轧钢板企业车间工作。

刘满仓摄（人民图片）

最近，中国国家统计局发布数据显示，2021年上半年，中国国内生产总值（GDP）532167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%。分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平均增长5.5%。

这是中国经济今年的“期中卷”，也是“十四五”开局第一个半年报，备受世界瞩目。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏任务十分艰巨。在此背景下，中国的最新经济数据犹如希望之光，引发世界赞叹。

“可以轻松实现今年6%以上的增长目标”

“中国是去年第一个摆脱疫情封锁的大型经济体，一直受到其他经济体密切关注，后者正艰难应对危机影响与脆弱复苏。”正如英国《金融时报》所说，中国国家统计局公布的一系列经济数据，得到众多外媒关注。中国没有让世界失望。

日本共同社报道认为，7月15日公布的官方数据显示，中国二季度经济同比增长7.9%，连续第五个季度实现增长，凸显出这个亚洲大国正稳步克服新冠肺炎疫情的冲击。报道称，自去年2月新增感染病例达到峰值以来，被称为“世界工厂”的中国显示出V型经济复苏的迹象，商业活动加强，零售额反弹。

《日经亚洲评论》刊文称，中国二季度国内生产总值增长7.9%，超出此前日经指数调查中29名经济学家给出的预测值中位数。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，中国6月社会消费品零售总额同比增长12.1%，规模以上工业增加值增长8.3%，均高于路透社此前预期。

彭博社网站报道指出，6月份社会消费品零售总额回升和制造业投资增加，引发了人们的乐观情绪，即在经历了V型复苏（由出口激增和房地产市场而非消费者需求推动）之后，中国的经济增长正变得更加平衡。

美联社报道也认为，在截至6月份的3个月里，中国经济增速同比放缓，但依然强劲，增幅为7.9%。中国经济从新冠肺炎疫情中的反弹趋于平稳。

日本《每日新闻》报道称，中国经济“展现出稳健复苏态势”。康奈尔大学贸易政策教授埃斯瓦尔·普拉萨德对《华盛顿邮报》表示：“中国经济成长轨迹正在恢复正常。”美国有线电视新闻网（CNN）援引英国经济研究咨询公司资深中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德的分析表示，因为去年中国一开始就复苏得非常快，所以如今已经“基本完全恢复”。“事实上，这已经超过了疫情暴发前的（增长）趋势。”

彭博社则直白地下了结论：第二季度的数据表明，中国可以轻松实现今年6%以上的经济增长目标，并继续拉动全球大宗商品和工业品市场。

“为受到疫情反弹动摇的全球经济复苏提供了支持”

彭博社网站报道指出，中国经济反弹在二季度保持稳定，并且随着消费者支出增长显示出更多平衡。这为受到疫情反弹动摇的全球经济复苏提供了支持。中国的亮眼成绩吸引国际社会纷纷探寻背后原因。

印度资深媒体人、社会观察家巴斯卡尔认为，中国经济取得亮眼成绩有两大原因，一是中国过去几年努力培育国内市场，对冲了海外市场的不确定因素；二是中国拥有完整产业链，能以有竞争力的价格提供商品和服务。

美联社报道指出，中国政府像跑马拉松一样，努力引导中国转向以国内消费而不是出口和投资为基础的更缓慢、更可持续的增长。随着政府刺激措施和宽松信贷逐步减少，工厂活动和消费支出正在恢复正常。

《日经亚洲评论》谈到了最近央行进行全面降准的举措，提出这应被视为对“增长复苏中薄弱环节”的支持，而不是为了遏制增长放缓势头而改变货币政策的迹象。

消费对经济增长的贡献成为多方关注的重点。数据显示，上半年社会消费品零售总额同比增长23.0%，最终消费支出对经济增长的贡献率达61.7%。

美联社报道指出，自中国宣布抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果并允许工厂和商店重新开放以来，制造业、汽车销售和消费支出已经恢复并超过疫情前的水平。美国《华尔街日报》刊文说，中国二季度经济数据凸显中国经济韧性，且消费对中国经济的拉动作用明显增强。彭博社网站报道引用经济学家的话说，看到人们仍在消费，真是令人惊喜。埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米认为，中国长期规划和短期计划相结合的经济发展战略取得了成效，消费市场日益增长。

疫苗的作用也不容忽视。彭博社报道指出，中国今年迅速推出了疫苗，约有一半的人口接种了疫苗，这一里程碑应该有助于维持增长。路透社援引分析师认为，伴随居民收入增速持续恢复，疫苗接种仍保持较高增长，均有助于未来消费逐步向疫情前水平靠拢。美国铭基亚洲公司投资策略分析师安迪·罗思曼认为，随着中国消费者新冠疫苗接种比例上升，服务业消费将逐步实现全面复苏。

“中国经济2021年将呈现强劲增长”

对于中国经济的发展前景，世界充满信心。世界银行最新报告认为，中国经济2021年将呈现强劲增长。报告将中国2021年经济增速预期调高至8.5%，较3月份报告上调了0.4个百分点。国际评级机构标普全球评级公司也在近期表示，鉴于中国有效控制新冠肺炎疫情，并迅速开展疫苗接种工作，预测2021年中国实际GDP增速将达8.3%。

中国经济持续向好，将持续为后疫情期世界经济恢复做出重要贡献。世界银行最新报告认为，2021年东亚和太平洋地区的复苏将最为强劲，这主要得益于中国的强劲增长。

美国《华尔街日报》网站报道指出，中国持续表现出异乎寻常的韧性。中国在维持较高经济增速的同时，仍有政策空间解决经济发展不平衡等深层次问题。

牛津经济研究院最新发布的报告说，今年下半年中国居民消费预计将继续回升。企业更好的盈利能力，以及对中小企业、先进制造业和战略性高科技产业的政策支持将为企业投资提供支撑。全球供应链瓶颈逐步缓解也将为中国出口提供支持。

评级机构穆迪投资者服务公司最近发布的报告认为，自2021年初以来，中国经济的复苏势头更加强劲，复苏面不断扩大。“随着全球经济复苏，未来几个月中国出口增长将会进一步加速”，美国《福布斯》杂志分析称。

德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔认为，基于最新经济数据，中国不难实现政府提出的全年经济增长目标，这将是对世界经济增长的重大贡献。新加坡时政评论员翁德生表示，面对错综复杂的国际环境和疫情“大考”，中国经济依然交出亮眼答卷，显示出强大韧性和蓬勃活力，提振了全球经济复苏信心。阿根廷中国问题专家卢卡斯·瓜尔达表示，上半年经济数据表明，尽管面临挑战，中国经济继续保持稳定和韧劲，并在推动全球经济复苏和增长方面发挥重要作用。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿不久前公开表示，“对中国经济未来增长保持乐观”，并相信“经历此次疫情后，中国经济未来发展将变得更加健康”。

(责编：杨光宇、胡永秋)