新华社科伦坡7月24日电 （记者唐璐）马累消息：“马尔代夫新闻网”资深编辑哈姆丹·沙基尔23日在该媒体发表题为《新冠肺炎疫情：种族主义、推卸责任和大流行政治化》的文章，指出西方将新冠病毒溯源问题政治化，是试图歪曲事实，将责任推给中国。

沙基尔说，新冠肺炎疫情暴发后，由于虚假信息泛滥，亚洲特别是中国被指为新冠病毒传播的“祸首”，美国及其盟国不断为这种论调推波助澜。

他说，有关新冠病毒的“武汉实验室泄漏论”由美国前总统特朗普作为其反华议程的一部分率先提出，后被国际上众多科学家和媒体斥为阴谋论。一些西方国家并不致力于消除对全球经济造成破坏性影响的新冠肺炎疫情，也没有以科学的方式追踪新冠病毒起源，而是采取歪曲事实和散布虚假信息的方式，企图把责任推给中国。

他强调，武汉病毒研究所是具有国际安全标准的高度专业化、受尊敬的研究机构，病毒来自该实验室的可能性极低。西方长期存在的种族主义滋生了针对中国的种种负面评价，而这些观点又助长了在病毒溯源方面针对中国的指控。

沙基尔在文章中说，尽管世卫组织已于3月30日在日内瓦正式发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，一些国家仍在寻求将病毒溯源问题政治化。对此，全球众多国家就溯源问题致函世卫组织总干事谭德塞，呼吁世卫组织秘书处根据世卫大会有关决议，同成员国开展合作，推进全球溯源研究，并指出病毒溯源是一项科学任务，要靠科学家在全球范围内进行调查研究，不能被政治化。

他认为，新冠病毒溯源研究并非易事。科学家们花费数十年时间在全球研究艾滋病病毒、埃博拉病毒等病原体的源头，至今莫衷一是。这些情况说明追踪病毒起源是一项科学工作，将新冠病毒溯源问题政治化无疑会干扰和阻碍今后抗击此类大流行所需的科学努力。

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)