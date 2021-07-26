2021年7月24日，中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅同巴基斯坦伊斯兰共和国外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希在四川省成都市举行中巴第三次外长战略对话。双方就中巴战略、经济和安全合作、抗击新冠肺炎疫情、阿富汗和平和解进程以及共同关心的国际地区问题深入交换意见，同意共同采取措施，维护两国共同利益，促进地区和平、发展与繁荣。

双方表示，中巴友谊历久弥坚，今年迎来建交70周年重要里程碑，双方举行百余场热烈庆祝活动，彰显两国深厚的友谊和牢固的手足之情。为进一步加强中巴全天候战略合作伙伴关系，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，双方将坚定落实两国领导人共识，增进战略互信，加强全方位合作，保持高层交往势头，深入推进共建“一带一路”，推动两国关系不断迈上新台阶，为两国和两国人民带来更大福祉。

巴方祝贺中国共产党成立100周年，钦佩中国共产党为中国人民和中国在世界舞台上辉煌崛起作出的巨大贡献，赞赏中国共产党使8亿中国人民摆脱贫困的巨大成就。巴方祝愿中国政府和人民在以习近平同志为核心的中国共产党坚强和富有远见的领导下，在2035年实现社会主义现代化、2049年建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的进程中取得更大成功。

双方对在成功控制疫情、抗疫物资、疫苗研发、疫后经济快速复苏等方面的密切合作表示满意。巴方感谢中方对巴基斯坦推进疫苗接种的坚定支持，感谢中方在巴基斯坦国立卫生研究院建立疫苗本地灌装生产线。中方表示，将继续协助巴方加强国家卫生体系建设，应对疫情对经济社会发展的冲击。

双方认为，新冠病毒溯源是一项科学任务，不应被政治化。今年3月公布的中国—世卫组织溯源联合研究报告就溯源相关问题作出了权威和科学结论，应当得到认可、尊重和维护，并作为下阶段全球溯源工作的基础。我们希望世卫组织同国际社会一道，共同维护溯源研究的科学性和严谨性，共同抵制将溯源问题政治化的行为，共同维护全球抗疫合作良好氛围。

巴方向河南特大暴雨洪水灾害遇难者表示哀悼，希望在中国政府的努力下，尽快恢复正常秩序，受灾民众早日重返家园。

双方对导致两国人员伤亡的达苏恐怖袭击事件表示强烈谴责，向遇难者家属表示深切哀悼和慰问，强调中国公民不会白白牺牲，中巴伙伴关系历经此次考验将更加牢固。巴方承诺为中方受伤人员提供救治、照料及安抚。双方决心通过正在进行的联合调查查明凶手及事实真相，严惩凶手，全面确保中方项目、人员和机构安全，防止此类事件再次发生。

双方一致同意继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中方重申坚定支持巴方维护自身主权、独立和领土完整，坚定支持巴方根据本国国情自主选择发展道路，坚定支持巴方争取良好的外部安全环境，坚定支持巴方在国际和地区事务中发挥更大的建设性作用。巴方重申坚持一个中国政策，在台湾、新疆、西藏、香港和南海等中国核心利益问题上坚定支持中方。

双方强调，中巴经济走廊（CPEC）进入高质量发展新阶段，为巴经济社会发展做出重要贡献。双方将继续坚定推进走廊建设，确保在建项目及时完工，聚焦经济社会发展、创造就业和改善民生，进一步加强产业园区、基础设施、科学技术、医疗卫生、农业、人力资源培训等领域合作，不断释放中巴经济走廊的巨大潜力，将走廊打造成地区互联互通枢纽。双方一致同意综合构建健康走廊、产业走廊、贸易走廊、数字走廊、绿色走廊。双方满意地回顾了走廊建设项目取得的显著成效。双方期待召开第十次联委会会议，共同谋划务实推动走廊高质量运行，推动共建“一带一路”高质量发展。

双方对两国在联合国、上海合作组织、东盟地区论坛等多边机制中就国际地区问题开展的合作感到满意，同意加强协调配合，维护共同利益和公平正义。双方重申坚持《联合国宪章》宗旨和原则，支持多边主义、自由贸易和互利合作。

双方强调，南亚维持和平、稳定、合作、繁荣符合各国共同利益。应在相互尊重和平等的基础上，通过对话解决本地区争议和问题。巴方向中方通报查谟和克什米尔地区局势恶化情况，包括巴方关切、立场和当前面临的紧迫问题。中方重申，克什米尔问题是巴印历史遗留争议，这是客观事实，应根据《联合国宪章》、安理会有关决议以及双边协定，通过和平方式妥善解决。中方反对任何导致局势复杂化的单边行动。

双方强调，阿富汗和平稳定对本地区经济社会发展、互联互通与繁荣至关重要，呼吁阿各利益攸关方全面停火，切实共同努力，通过谈判实现包容、广泛、全面的政治解决。双方重申将致力于推进“阿人主导、阿人所有”的和平和解进程，使阿早日实现和平、稳定、团结、繁荣，坚定打击恐怖主义，与邻国和谐相处。双方重申支持阿富汗和平重建，愿同阿扩大往来经贸，支持阿增强自主发展能力。

中巴双方重申，将以新的生机和活力，进一步加强两国久经考验的全天候战略合作伙伴关系。

（新华社成都7月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 03 版）

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