习近平主席在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议上发表重要讲话时指出：“我们去年通过了亚太经合组织2040年愿景，提出了建成开放、活力、强韧、和平的亚太共同体目标，为亚太经济合作指明了方向。当前形势下，我们应该加强团结合作，努力克服疫情影响，推动世界经济复苏。”习近平主席呼吁：“让我们同舟共济、守望相助，携手推进抗疫合作和经济复苏，共创共享亚太繁荣美好的未来！”

接受本报记者采访的外国专家学者认为，习近平主席重要讲话推动各方凝聚共识、开展合作，为全球应对疫情开出新药方，为世界经济复苏提供新思路，为深化亚太合作注入新动力。

加强抗疫国际合作

当前，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，疫情防控形势依然严峻，世界经济脆弱复苏。中国秉持人类卫生健康共同体理念，与亚太国家积极分享疫情信息、提供抗疫物资、派遣医疗专家组、提供疫苗，为维护亚太地区民众生命健康作出重要贡献。

截至今年5月底，中方已向印尼提供了约8550万剂科兴及国药疫苗成品及原材料，占印尼获得疫苗总量的90%以上。印尼佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，中国是第一个向印尼提供疫苗的国家，目前印尼使用的大多数疫苗都来自中国。中国为全球抗击疫情树立典范，中国研发的疫苗已作为全球公共产品陆续向多国提供，有效推动了有关国家的疫情防控。

日本中央大学教授梶田幸雄表示，中国以实际行动在亚太地区推动疫苗接种。亚太地区国家携手抗击疫情，建设更紧密的卫生合作伙伴关系，具有重要意义。

智利迭戈·波塔莱斯大学政治学教授康斯坦萨·霍尔克拉表示，“应对疫情和经济复苏”子基金是中国推动构建亚太命运共同体、构建人类命运共同体的又一重要举措。中国是对拉美防疫物资、新冠疫苗援助最多的国家之一。中国疫苗是智利使用最多的疫苗之一，智中疫苗合作也积极稳步推进。中国的态度和行动，是全球公共卫生安全的稳定器和推动器。

深化区域经济一体化

习近平主席指出，我们要加强宏观经济政策协调，抑制负面溢出效应，全面落实亚太经合组织互联互通蓝图，推动数字互联互通合作。我们要推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自由贸易区。

西班牙埃菲社报道称，贸易和投资以及互联互通的区域经济在促进经济复苏和应对疫情影响方面发挥了重要作用。亚太地区领导人同意制定结构改革议程，以提高生产力、创新和数字化，确保未来可持续增长。

面对疫情冲击，共建“一带一路”合作逆势前行，为区域经济发展注入动力。位于泰国“东部经济走廊”核心区域的泰中罗勇工业园里，满载的货车络绎不绝，厂房里机器轰鸣，生产线高速运转；在斯里兰卡城市康提，中企承建的该国最大供水项目不仅施工进度未受疫情影响，还为当地创造上千个就业机会；6月初，柬埔寨首批输华新鲜芒果在河北省保定市上市，预计今年将有10万吨新鲜芒果进入中国市场，柬方还将与中方继续合作，推动火龙果、胡椒等更多柬农产品出口中国……

俄罗斯莫斯科大学国家管理系副教授亚历山大·纳乌莫夫积极评价中国为推动区域经济一体化所作努力。“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署就是最明显的例子，这有利于本地区其他国家在中国经济快速发展带动下实现共同发展。”

柬埔寨亚洲愿景研究院院长强万纳里认为，RCEP将进一步推动东盟与中国间产业链供应链融合，促进区域内跨境贸易和投资，降低贸易壁垒，扩大区域市场，为区域经济复苏注入动力。

APEC工商咨询委员会执行董事、新西兰国际贸易论坛执行董事斯蒂芬·雅各比认为，推进以RCEP为代表的区域经济一体化进程，促进区域经济深度融合，符合新中两国利益，也符合亚太和世界各国经济利益。

坚持包容可持续发展

习近平主席指出，我们要坚持以人为本，让良好生态环境成为全球经济社会可持续发展的重要支撑，实现绿色增长。

APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚表示，近年来，APEC地区极端贫困人口减少了约90%。包容性贸易投资可以消除经济发展的结构性障碍。“国际合作是我们未来成功的关键，这也是APEC工作的重要性所在。”她强调，应采取更多便利化措施鼓励投资，在推动经济发展的同时确保性别平等。

一直以来，中国支持APEC可持续发展和经济技术合作，推动能源向高效、清洁、多元化发展，促进包容性贸易投资，支持中小企业发展，加大对妇女等弱势群体的扶持力度，努力落实2030年可持续发展议程。2020年11月举行的APEC第二十七次领导人非正式会议上，中方宣布将举办包容性贸易和投资研讨会。今年4月，博鳌亚洲论坛2021年年会上，中方提出建设更紧密的开放包容伙伴关系。今年5月，APEC包容性贸易投资研讨会在天津举行。

中国在秘鲁等国分享竹藤编织技艺，让农民利用当地竹资源进行家具制作，提高了农村人口手工艺技能和收入。秘鲁国立圣马科斯大学亚洲问题研究中心主任卡洛斯·阿基诺认为，疫情给拉美和加勒比地区社会经济发展带来冲击，一些偏远地区的居民生活面临困难。在此背景下，积极分享竹资源应用的成功经验，共同探讨后疫情时代如何更好利用竹资源，加强国际合作，将有力促进经济社会可持续发展。“中国和亚太地区的复苏和发展，为拉美地区经济复苏注入动力。”

梶田幸雄表示，当前亚太地区面临不平衡的增长预期。要使亚太地区成为一个强劲、平衡、安全、可持续和包容性增长的地区，需要合作推动数字贸易、共同应对气候变化等重大问题。中国有技术有实力，向众多发展中国家提供了强有力支持，将推动亚太地区实现包容性增长。

（本报北京、雅加达、东京、莫斯科、里约热内卢7月25日电 记者曲颂、徐伟、岳林炜、刘军国、张光政、隋鑫、李晓骁）

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)