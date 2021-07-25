新华社成都7月25日电（记者袁秋岳）国务委员兼外长王毅25日在四川成都同芬兰外长哈维斯托共同会见记者。有记者问及，中方如何看待少数国家借新冠病毒溯源问题抹黑中国。

王毅表示，病毒溯源是严肃的科学问题。应当让科学家们把新冠病毒来源研究清楚，从而更好地防范未来风险。我所见过的所有外长都赞同，溯源不应被政治操弄，不是为了指责某个国家，更不能让国际社会走向分裂。我们只有团结起来，才能真正打败病毒。

但我们看到，从去年公然把病毒称为“武汉病毒”，到悍然退出世卫组织，美国从一开始就试图把疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，甚至无视科学家的辛勤工作，改用情报手段进行所谓溯源，炒作有罪推定的“实验室泄漏论”。美方的目的很清楚，就是转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的。人类抗击疫情的史册上，有必要记上这丑陋的一页。

王毅强调，中国一直以开放的态度参与国际溯源合作。我们已两次邀请世卫组织专家来华开展溯源联合研究，为此付出了巨大努力。专家们去了所有想去的地方，见到了所有希望见到的人，做出了“实验室泄漏极不可能”的科学结论，并提出“在全球范围内搜寻可能的早期病例”“研究冷链传播病毒的可能性”等重要建议。下一阶段的溯源工作理应在此基础上继续延伸，在全球多国多点研究业已发现的各种早期病例。前几天，中国的医学专家、科研专家举行新闻发布会，用事实和数据澄清了一系列谣言，以科学的态度表明了中方的严正立场。

王毅指出，新冠病毒要溯源，政治病毒也要溯源。日前世卫组织秘书处提出供成员国讨论的第二阶段溯源计划令科学家们大跌眼镜，不仅偏离了第73届世卫大会决议的要求，更无视第一阶段联合研究报告得出的结论和建议。看来美国重返世卫组织，心思并没有放在加入国际抗疫上，而是继续借台散布各种政治病毒。任何工作计划，如果不是一份真正找寻病毒的计划，而是设法抹黑中国的计划，作为一个独立主权国家，中国不会也不可能接受。不仅中国，迄今已经有近60个国家致函世卫组织，认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋。

王毅重申，在溯源问题上，我们要合作，不要抹黑；要真相，不要谎言；要尊重科学，不要政治操弄。中国愿秉持开放、透明、科学、合作的精神，继续支持和参与全球溯源合作。

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