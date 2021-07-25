新华社罗马7月24日电 正在中国福州举行的第44届世界遗产大会24日宣布，将意大利绘画之都帕多瓦以及包括7个欧洲国家11个城镇的欧洲温泉疗养胜地列入联合国教科文组织世界遗产名录。这一好消息受到欧洲多国欢迎。

意大利帕多瓦的遗产地由8个分布在帕多瓦老城区内的宗教和世俗建筑群构成，1302年至1397年，多位艺术家在这里创作了大量壁画。帕多瓦市市长焦尔达尼在接受新华社记者电话采访时表示，获准加入世界遗产名录“给我们带来了巨大欢乐，同时也让我们对世界承担起巨大责任”。

焦尔达尼说，壁画是帕多瓦市的身份特征，市民为拥有这些财富而自豪，现在他们将和世界分享这些财富，这也将是对世界作出的新承诺。

当天，包括意大利蒙特卡蒂尼-泰尔梅在内的欧洲11个温泉城镇也被列入世界遗产名录。除意大利外，这些温泉城镇还分布在法国、德国、比利时、奥地利、捷克和英国。这些城镇都因天然矿物质水源而兴起，见证了18世纪初到20世纪30年代的欧洲温泉疗养热潮。

意大利文化部副部长博尔贡佐尼说，当天对意大利来说是历史性时刻，因为意大利有两个地方被列入世界文化遗产名录。

法国媒体表示，这些城镇被列为世界文化遗产是实至名归，而且具有历史性意义。

德国巴伐利亚州文化部部长西比勒尔向媒体表示，巴特基辛根作为温泉城镇位列世界文化遗产名录对当地及整个巴伐利亚来说都是好消息。巴特基辛根市市长福格尔说，这是一个巨大的机遇，将吸引更多商家和游客。

比利时瓦隆大区旅游大臣德比埃说，位于瓦隆大区的温泉城镇斯帕入选世界遗产名录，将进一步增强当地旅游的吸引力。斯帕市市长德莱特在接受新华社记者采访时表示，欢迎越来越多中国游客来斯帕旅游。

第44届世界遗产大会16日在福建福州拉开帷幕。受新冠疫情影响，本届大会首次以在线形式审议世界遗产议题，大会计划于31日闭幕。（执笔记者陈占杰；参与记者潘革平、左为）

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