新华社孟买7月25日电 题：印度经济面临疫情通胀双重风险

新华社记者张亚东

由于新冠疫情大幅反弹，印度经济今年上半年遭遇挑战。分析人士认为，下半年印度经济表现很大程度上取决于疫情防控和通胀走势。

去年第四季度，随着新冠疫情防控措施逐步解除，叠加10月开始的传统节日消费旺季，印度个人消费迎来报复性增长。当季印度个人消费和政府公共支出均明显增长，成为推动印度经济恢复增长的关键因素。印度经济2020年第四季度同比增长0.4%，结束此前连续两个季度负增长状态。

印度经济复苏势头一直延续到今年第一季度。数据显示，一季度经济同比增长1.6%。财政部长西塔拉曼当时曾表示，印度经济已成功实现V型复苏。

但第二波疫情的暴发给印度经济复苏前景打上了问号。4月，印度日增新冠确诊病例数连创新高。为防控疫情，印度一些经济重镇纷纷实施封锁措施，这给经济活动带来了不利影响。今年第二季度经济数据将于8月底公布，有分析人士认为，第二季度印度经济复苏势头有可能放缓。

亚洲开发银行20日将印度本财年（2021年4月至2022年3月）的经济增长预期从4月份预测的11%下调至10%。亚行表示，这一下调反映了第二波疫情对印度经济的广泛冲击。印度多个邦在4月与5月实施了严格的封锁措施，影响了经济活动的开展。

专家认为，从近期来看，影响印度经济复苏的主要因素包括通胀压力和可能暴发的第三波疫情。

相关研究预测，如果不采取切实有效的应对措施，印度可能暴发第三波疫情。这将使民众消费活动趋于保守。如果出现第三波疫情，印度经济复苏之势将面临负面冲击。

数据显示，在食品和燃料成本上升推动下，5月份和6月份印度通胀水平均超过6%，连续两个月高于央行设立的6%通胀上限。央行预计未来几个月物价水平将维持高位运行。

有分析认为，印度牛奶和燃气等生活必需品的价格上涨，给已经遭受疫情冲击的消费者带来更大压力，印度央行未来几个季度加息的可能性增大。

此外，民众对疫情心有余悸，导致需求端疲弱。在需求不振的情况下，印度经济较快复苏缺乏有力支撑和动力，未来仍面临诸多挑战。

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