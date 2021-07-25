新华社墨西哥城7月24日电（记者朱雨博）墨西哥总统洛佩斯24日呼吁拉美国家建立类似欧盟的全新地区合作和争议调停机制。

拉美和加勒比国家共同体（简称“拉共体”）第21次外长会议当天在墨西哥首都墨西哥城召开。洛佩斯在会议开始前发表讲话说，长期以来，美洲一体化一直是难以实现的理想，主要原因之一就是“美国在美洲大陆的主导地位”。美国在拉丁美洲独立战争后，从未停止对拉美独立国家“公开或秘密形式的干涉”。

洛佩斯对日前再次受到美国制裁的古巴声援说，古巴在60多年里毫不退缩地抵抗美国压迫，是保护国家主权的典范。

洛佩斯在发言中呼吁拉美国家团结起来与美国对话，反对干涉、制裁、排他主义和封锁，建立类似欧盟的全新美洲国家合作机制以代替现存的美洲国家组织，并批评该组织已沦为部分国家获取政治利益的工具。他说，新机制应考虑所有拉美和加勒比国家的利益，推动地区经济及政治合作，在出现地区争端时能被冲突各方接受承担调停工作。

美洲国家组织总部设在美国华盛顿，美国在该组织内拥有较大影响力。委前总统查韦斯曾多次批评美洲国家组织是在美国控制下干涉拉美地区国家内政的平台。目前委内瑞拉已明确表示退出美洲国家组织，古巴拒绝参加该组织会议。

此次拉共体外长会议聚焦美洲一体化、拉美国家抗疫、抗灾及航天合作等议题，拉共体成员国均派出外长或代表参会。今年9月还将在墨西哥举行拉共体国家领导人会议。

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