人民网曼谷7月25日电（记者孙广勇） 7月24日，2021年中泰合作“1+X电子商务”职业技能等级证书培训正式开班。泰国教育部职教委素贴·耿杉提秘书长、中国驻泰国大使馆冯俊英参赞、中国电子商务职业教育教学指导委员会陆春阳副主任、清迈大学龙姆副校长、北京博导前程信息技术股份有限公司段建董事长、清迈大学孔子学院中方、泰方院长等和来自中泰院校教师、参培学生以及企业代表近200人出席线上开班仪式，会议由段建董事长主持。

素贴·耿杉提秘书长在致辞中表示，电子商务对人们产生了巨大影响，提升了生活的便利度。“中文+职业技能”电子商务项目非常符合目前的社会发展形势，将帮助参培学生提升个人技能水平，泰国教育部职教委衷心希望在未来与中方继续保持密切合作。冯俊英参赞表示，清迈大学孔子学院长期以来坚持内涵特色发展，不断推进“中文+职业教育”项目，通过中泰双方课程团队合力打造本土化特色鲜明的课程，能让泰国参培学生收获中国数字经济发展经验成果的同时，嫁接泰国优势本土资源以及中国巨大的市场和渠道资源，打造“中文学习、实习实践、创业孵化”三位一体的模式，探寻后疫情时代以数字化为载体的“中文+职业技能培训”发展之路。

陆春阳副主任指出，“中文+职业技能”电子商务项目给青年的梦想插上技能的翅膀，帮助青年人更好地从学习技能过渡到工作生活，助其在数字经济时代的职业生涯中脱颖而出，进而获得更广阔的发展空间并成就人生价值。龙姆副校长表示，清迈大学将继续帮助和支持清迈孔院发展建设“中文+职业技能”项目，努力推进清迈孔院成为泰北语言文化交流和教学培训中心。

中方院校代表江苏经贸职业技术学院薛茂云校长表示积极支持中泰合作“中文+职业技能”项目，将一如既往地踊跃参与“中文+职业技能”项目的各项交流活动，贡献更多的移动商务专业教学资源库建设力量。清迈孔院中方院长沈毅教授介绍了本次培训的筹备情况和下一步工作安排。本期培训结束后，首届中泰职业院校中文创新创业大赛将随之启动，该活动作为“中文+职业技能”电子商务项目接下来的重点工作，将让更多泰国师生在提升电商运营技能方面受益。

本次培训为期四天，报名人数达982人，来自82所泰国职业院校。经过认真筛选，共有28所院校的80名优秀学生将系统学习中国电商生态和发展现状、商品拍摄与数字化实践、商品发布、创业项目路演、中泰跨境电商经验分享等课程。完成24课时的培训并通过结业考试后，参培学生将取得中泰合作“1+X电子商务”职业技能等级证书，学习成果将获得中泰两国各合作方的共同认证。

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