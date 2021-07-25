新华社圣保罗7月24日电 题：巴西经济呈现复苏态势但仍面临挑战

新华社记者宫若涵

受新冠疫苗接种持续推进、世界经济复苏提振巴西出口等因素影响，今年上半年巴西各项经济指标表现良好。机构和专家普遍预计，下半年巴西经济将延续复苏势头，但仍面临疫情不确定性、通胀攀升、失业率高企等挑战。

巴西地理统计局数据显示，继2020年大幅萎缩4.1%后，今年第一季度巴西国内生产总值（GDP）环比增长1.2%，GDP恢复至2019年第四季度水平。

分析人士认为，今年以来巴西经济表现良好，除经济活动因放宽防疫限制措施而有所恢复外，世界经济复苏提振巴西出口以及国际大宗商品价格上涨也是重要原因。

巴西经济部数据显示，今年上半年巴西外贸顺差同比增长68.2%，创自1989年统计该数据以来最高纪录。经济部表示，外贸顺差大增得益于巴西经济逐步复苏，以及粮食、石油和铁矿砂等国际大宗商品需求上涨推高商品出口价格。

巴西政府及国际组织普遍对今年全年巴西经济表现持乐观预期。巴西经济部日前预计今年巴西经济增速为5.3%。世界银行在今年6月发布的《全球经济展望》报告中预测今年巴西经济将增长4.5%。

尽管如此，分析人士普遍认为，巴西经济复苏仍面临重重挑战。首先，受新冠变异病毒加速传播等影响，巴西疫情走势仍面临较大不确定性。巴西经济部官员阿道弗·萨什西达表示，疫情带来了不确定性，如果发生新一波疫情，巴西经济增长预期可能面临调整。

其次，通胀压力上升增加巴西经济风险。巴西地理统计局数据显示，今年5月巴西年化通胀率达8.06%，远高于巴西国家货币委员会设定的今年通胀率管理目标中值3.75%。

失业率高企同样令人担忧。巴西地理统计局数据显示，今年第一季度巴西失业率升至14.7%，失业人数达1480.5万，均为该机构2012年开始相关统计以来最高纪录。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所教授马尔科·罗沙在接受新华社记者采访时指出，今年上半年巴西经济虽然有所复苏，但这并不足以重塑巴西经济结构，内需不足、增长不均衡等结构性问题依然存在。

他还表示，2020年巴西政府向低收入群体发放紧急补助金，有效减缓经济衰退势头。今年政府救助力度大幅下滑，或将导致经济增长动力减弱。

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