新华社温得和克7月24日电（记者吴长伟）在第13批中国援纳医疗队任期结束之际，纳米比亚开国总统努乔马日前致信浙江省卫健委，对第13批中国援纳医疗队在纳米比亚提供专业医疗健康服务表示感谢。

记者日前从医疗队获悉，努乔马在感谢信中表示，纳米比亚人民从中国援纳医疗队的奉献中受益匪浅，医疗队技术精湛、敬业、勤奋，在纳提供了优质的公共卫生服务，这是纳中两国友好关系的一次展示，再次证明中国是纳米比亚的朋友。

另外，纳米比亚卫生和社会服务部部长尚古拉日前致信中国驻纳米比亚大使馆，感谢援纳医疗队的知识和技能为纳政府加快推进卫生服务、确保国民健康的努力作出的重大贡献。

第13批中国援纳医疗队自2020年1月起在纳米比亚首都温得和克的卡图图拉国立医院工作，由两名医生和两名护士组成，提供中医针灸科医疗服务。医疗队队长房连强表示，医疗队在一年半的任期里，共为纳米比亚全国7000多名患者提供了医疗服务。

中国援纳医疗队由浙江省卫健委派出，自1996年以来一直在卡图图拉国立医院工作，是中纳医疗卫生合作的重要项目。

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