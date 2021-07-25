新华社日内瓦7月23日电（记者陈俊侠 徐驰）美国《纽约时报》前驻外记者、布朗大学沃森国际和公共事务研究所高级研究员斯蒂芬·金泽表示，美国德特里克堡生物实验室有“黑历史”，曾与日本战犯合作，而且目前仍然是美国生物战研究的中心，对该实验室进行深入调查“会非常引人关注”。

金泽日前接受新华社记者采访时说：“德特里克堡是一个巨大的建筑群。几十年来，它一直是美国生物学军事研究的中心……那里发生的很多事情都是机密。很长一段时间以来，人们都在德特里克堡的大门外抗议那些我们不得而知的项目。”

由金泽撰写的《首席毒师》一书揭露，MK-ULTRA项目就是德特里克堡生物实验室进行的秘密项目之一 ，旨在“挖掘精神控制的奥秘”。此书揭发了美国中央情报局化学家兼精神控制实验项目负责人西德尼·戈特利布在德特里克堡和世界各地进行精神控制实验的秘密历史。

金泽说，“1951年中央情报局聘用戈特利布领导MK-ULTRA项目”，戈特利布不仅有权使用囚犯或抓捕平民进行实验，而且还拥有“美国政府特许的、类似‘杀人许可证’的权力”，“他甚至会去国外，要求情报人员或宪兵为他物色囚犯，如果他愿意，可以一直在他们身上做实验直到他们死亡”。

金泽说，为了解“人类忍耐力的极限——怎么将人杀死，什么时候人会死亡，怎么能控制人的肉体和思想”，戈特利布和中央情报局聘请了“纳粹医生”及其日本同行，如战犯石井四郎。二战期间他领导臭名昭著的侵华日军731部队，在中国东北实施了惨无人道的人体实验。

“石井想看如何让人受尽折磨直至死亡，于是他就让日本兵在农村围捕当地人，把这些人带到731部队，没人能活着离开……他们不被称为‘人’，而是‘原木’。”金泽说。

金泽指出，战争结束时，石井作为“最可怕的战犯”之一却未受到审判，原因是“美国人决定：我们不想杀死这个人，我们想雇佣他”，美国人对石井的数千张显微镜载玻片很感兴趣，这些载玻片甚至包含从被注射毒药后刚刚死亡的人身上取出的器官切片样本。

金泽说，美国立法、司法部门或其他机构从未对MK-ULTRA项目及其负责人进行过全面正式的调查。

金泽还认为，MK-ULTRA项目不过是德特里克堡机密项目中的冰山一角，对德特里克堡发生的事情进行深入调查分析“着实会非常引人关注”。他说，德特里克堡目前仍然是美国生物战研究的中心。

(责编：艾雯、燕勐)