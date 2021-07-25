本报驻印度尼西亚记者 徐 伟

从印度尼西亚首都雅加达出发，向东南行驶约130公里，便抵达西爪哇省奇拉塔电站水库。这里群山环抱，一片绿色葱茏，由中企承建的印尼首个大规模漂浮光伏发电项目——奇拉塔漂浮光伏发电项目（以下简称“奇拉塔项目”）就在这里。水面上，黄色的浮筒式平台配有钻机和海床式静力触探装置。一大早，岩土高级工程师苏克里·菲特里亚迪就带着10余名同事进行水下岩土工程勘察，为漂浮式光伏的锚固方案设计探测地质数据和信息。

奇拉塔项目由中国电力建设集团、阿联酋马斯达尔能源公司和印尼爪哇巴厘发电投资公司合作开展，交流侧总装机容量145兆瓦。中方主要负责光伏场区及150千伏升压站和送出线路等的建设，以及对侧间隔扩建工程等的设计、采购、施工总承包以及运营维护。

漂浮光伏是通过浮体结构和锚固系统建设在水面上的光伏电站。与建在地面的普通光伏电站相比，漂浮光伏不占用土地资源，可在湖泊、水库、鱼塘等上面建设。因水面开阔，太阳能照射面积均匀且光照时间长，有利于提高发电量和节约运维费用；将太阳能电池板覆盖在水面上，可减少水面蒸发量，抑制藻类繁殖。

印尼是世界上最大的群岛国家，各岛遍布大量湖泊，光照资源丰富，开发漂浮光伏项目具有先天优势。同时，大多数湖泊已建有水电设施及配套输电线路，新开发的漂浮光伏项目能够非常便利地接入现有输电网络。菲特里亚迪说：“项目建成后，有望向5万个家庭供电，这为可再生能源发展提供了范例。”

盛夏时节，印尼的气候尤其湿热，工人们在浮筒式平台工作不久，便汗流浃背。为做好疫情防控工作，项目团队除了强化防护措施，还定期接受新冠病毒检测，确保防疫施工两不误。

“发展漂浮光伏项目，对于支持印尼可再生能源发展具有重要意义。”印尼国家电力公司大型项目负责人阿萨德表示，奇拉塔项目在提升爪哇—巴厘电力系统供电能力的同时，将改善当地能源结构，有助于印尼政府实现提高可再生能源占比的目标。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2021年07月25日 03 版）

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