新华社成都7月24日电 （记者袁秋岳）国务委员兼外长王毅24日在四川成都同巴基斯坦外长库雷希举行第三次中巴外长战略对话。

王毅表示，中巴互为最可信赖的好邻居、好朋友、好兄弟、好伙伴，两国友谊牢不可破。中方赞赏巴方在涉及中方核心利益问题上给予有力支持。坚定支持巴方维护国家主权、安全、发展利益，坚定支持巴方探索符合自身国情的发展道路，坚定支持巴方在地区和国际舞台上发挥更重要作用。始终将巴作为对外抗疫合作尤其是疫苗合作的优先方向，愿同巴方和国际社会一道推动溯源重回科学和正确轨道。双方要高质量建设中巴经济走廊，加强基础设施、信息技术、农业、社会民生等领域合作。

库雷希表示，加强巴中“铁杆”友谊是巴全国共识，也是巴方对外战略的基石。巴方谴责一切针对中国的抹黑行径。完全赞同中方在病毒溯源问题上的立场。巴中经济走廊得到巴全国民众支持，希双方推动走廊建设取得更大成果。愿同中方通力合作，共同推进阿富汗和平和解进程。

《 人民日报 》（ 2021年07月25日 03 版）

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