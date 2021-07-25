人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

王毅同库雷希举行中巴外长战略对话

2021年07月25日07:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

新华社成都7月24日电  （记者袁秋岳）国务委员兼外长王毅24日在四川成都同巴基斯坦外长库雷希举行第三次中巴外长战略对话。

王毅表示，中巴互为最可信赖的好邻居、好朋友、好兄弟、好伙伴，两国友谊牢不可破。中方赞赏巴方在涉及中方核心利益问题上给予有力支持。坚定支持巴方维护国家主权、安全、发展利益，坚定支持巴方探索符合自身国情的发展道路，坚定支持巴方在地区和国际舞台上发挥更重要作用。始终将巴作为对外抗疫合作尤其是疫苗合作的优先方向，愿同巴方和国际社会一道推动溯源重回科学和正确轨道。双方要高质量建设中巴经济走廊，加强基础设施、信息技术、农业、社会民生等领域合作。

库雷希表示，加强巴中“铁杆”友谊是巴全国共识，也是巴方对外战略的基石。巴方谴责一切针对中国的抹黑行径。完全赞同中方在病毒溯源问题上的立场。巴中经济走廊得到巴全国民众支持，希双方推动走廊建设取得更大成果。愿同中方通力合作，共同推进阿富汗和平和解进程。

《 人民日报 》（ 2021年07月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部