新华社福州7月24日电（记者赵雪彤、张逸之）记者从正在召开的第44届世界遗产大会获悉，世界遗产委员会23日经讨论决定，推迟到第45届世界遗产大会再审议澳大利亚大堡礁项目有关议题。

大堡礁是澳大利亚著名自然保护区，于1981年被列入《世界遗产名录》，是澳大利亚首个列入名录的项目。近年来，由于化石资源开采和相关货运港口建设、农业污染、气候变化等造成遗产地生态恶化问题，专业咨询机构世界自然保护联盟（IUCN）曾多次建议世界遗产委员会考虑将该项目列入《濒危世界遗产名录》。

本届世界遗产大会前，世界自然保护联盟出具的报告认为，大堡礁在过去5年中出现严重的珊瑚白化，生态系统前景进一步恶化，突出普遍价值持续受到威胁，再次建议将其列入《濒危世界遗产名录》。

23日世界遗产委员会通过决定，要求澳大利亚于2022年向世界遗产中心提交关于大堡礁保护状况及执行情况的报告，供世界遗产委员会于第45届世界遗产大会审议。

一些世界遗产委员会委员国和专业咨询机构在发言时严正驳斥此前无端指责有关国家和国际组织的言论和报道，赞赏中方作为主席国的客观公正立场。

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