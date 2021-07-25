新华社成都7月24日电（记者袁秋岳）国务委员兼外长王毅24日在四川成都同巴基斯坦外长库雷希举行第三次中巴外长战略对话。

王毅表示，达苏水电站通勤班车遇袭事件是近期中国在境外人员遭遇的最大恐怖袭击事件。中方高度重视。习近平主席第一时间作出重要指示，提出明确要求。李克强总理日前应约同伊姆兰·汗总理通电话时，也就事件表明中方立场。中巴都是这起恐怖袭击事件的受害者，我们应紧密合作，早日将凶手绳之以法，给两国人民一个交代，切实防止类似事件再次发生。

王毅指出，中方赞赏巴方在事件发生后第一时间全力救治伤员，加强在巴项目人员安保措施，支持中方跨部门联合工作组在巴开展工作，协助中方稳妥处理善后事宜。中方希望巴方动用一切力量和手段，尽快查明事件真相。中方愿提供一切必要协助和配合。无论肇事组织出于什么动机，身处何方，受到什么势力庇护，都必须一追到底、严惩不贷。我们要进一步完善优化在巴中方人员、机构和项目的安保措施，打造安保合作机制的加强版和升级版。

库雷希代表巴基斯坦政府和人民向达苏恐袭事件中方遇难人员表示深切哀悼，对受伤者表示诚挚慰问。库雷希表示，巴方强烈谴责针对中方人员的恐怖袭击。中方在巴工程技术人员为巴经济社会发展作出重大贡献，中方的损失就是巴方的损失，保护中方利益就是保护巴自身利益。巴方将会像对待自己人民一样，保护在巴中国公民。巴政府将对事件一查到底，将凶手绳之以法，坚决挫败损害巴中合作的企图，绝不允许任何势力破坏巴中全天候战略合作伙伴关系。巴方将全力维护中方在巴人员和机构安全，重组特别部队加强相关工作，坚决防止类似事件再次发生。

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