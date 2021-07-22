新华社北京7月22日电（记者潘洁、伍岳）外交部发言人赵立坚22日说，要求美方就德特里克堡生物实验室有关问题作出澄清和交代，不仅是为了新冠病毒溯源，也是为了各国人民生命安全和国际社会和平稳定。“美方不给出合理解释，质疑就不会结束。”

赵立坚在当日例行记者会上指出，一段时间以来，国际社会已有越来越多2019年下半年全球多点多地出现新冠肺炎病例的报道，仅在美国就有至少五个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。

“这也再次说明，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应基于全球视野，由全球科学家合作开展。”他说，美国个别人视科学和事实而不见，执迷于政治操弄，炒作所谓“实验室泄漏论”，鼓吹情报溯源，打压、威胁发出客观、理性声音的专家学者，企图通过抹黑他国转嫁自身抗疫不力的责任。美国个别人将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这也是美国抗疫不力的重要原因。

赵立坚说，在新冠病毒溯源问题上，美国一些人或许心里真的有鬼。今年6月《名利场》披露，美国政府内部警告，不要对新冠病毒的起源进行内部调查，否则可能打开“装满蛆虫的罐子”。

“事实上，对于国际社会针对德特里克堡生物实验室以及美国海外200多个生物实验室的严重关切，美方始终三缄其口。”赵立坚说，美方必须明白，对于历史上前科累累的德特里克堡，对于曾因实验室违规、污染物泄漏等丑闻出名的德特里克堡，包括中国在内的国际社会有充分理由提出疑问，要求美方作出澄清和交代，并呼吁世卫组织前往彻查。

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