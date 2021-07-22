新华社华盛顿7月21日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国总统拜登21日在俄亥俄州辛辛那提市出席一场选民对话会时表示，美国政坛民主、共和两党的合作精神在前总统特朗普当政的四年中遭到严重破坏。

20日是拜登入主白宫6个月纪念日。半年来，美国政坛党派斗争日趋白热化。拜登21日出席对话会时，把当前的美国政坛比作“有毒的井水”，其毒性在特朗普当政的四年中已达到相当强的程度，而往井水里投毒的努力“至今仍在继续”。

但他同时强调，他仍然相信两党能在保障公民选举权等一系列棘手议题上实现合作。他说，两党正开始朝着合作的方向行动，但能在一朝一夕间促成两党合作的“灵丹妙药”并不存在。

当前，两党斗争的焦点之一是参议院的“冗长议事”规则。该规则允许参议员以发表长时间演讲等方式阻挠关于某项法案的动议通过。结束“冗长议事”需60名参议员同意，此后才能对法案本身进行全院投票。两党目前在参议院各占50席，“冗长议事”被民主党人视为首要立法障碍，党内进步派力主将其废除，遭到共和党人的坚决阻挠。

拜登一贯反对废除“冗长议事”，主张对其进行修改。他在对话会上称，近期“冗长议事”被“大规模滥用”，但废除该规则“将使整个国会陷入混乱，导致任何事都做不成”。

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