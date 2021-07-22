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中日韩名家线上书法展开幕式暨线上笔会成功举行

2021年07月22日13:53 | 来源：新华网
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　　新华网北京7月22日电（陈雨宁 肖月）“和平、友谊、拼搏--中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会20日以视频会议的形式在北京、东京和首尔三地举行。中国人民对外友好协会会长林松添，日中文化交流协会常任委员星弘道，韩日文化交流会议委员长郑求宗以及三国多位书法名家分别在北京、东京和首尔出席活动。

7月20日，中国人民对外友好协会会长林松添在“和平、友谊、拼搏--中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会上致辞。新华网 肖月摄

　　林松添在致辞中表示，我们以书为媒，“云上”会友，希望以文化的力量，共同为即将举办的东京奥运会和北京冬奥会送上美好祝福，对将于2024年在韩国举办的冬青奥会表达热切期盼。相信接续而来的亚洲奥运时刻，一定能以奥运精神和体育力量提振人们战胜新冠病毒的信心和勇气。

7月20日，中日韩三国书法家通过视频挥毫泼墨。新华网 陈雨宁摄

　　日中文化交流协会常任委员、著名书法家星弘道和韩日文化交流会议委员长郑求宗分别致辞，表达了希望通过文化交流和奥运会成功举办增进三国人民的理解和友谊、维护世界和平、共同战胜疫情的美好愿望。

　　随后，出席开幕式暨线上笔会的三国书法家现场挥毫泼墨，展示各自书画风采，解读各自作品寓意，共同表达了对奥运的美好祝福和对和平友好、共同发展的祈愿。

7月20日，中国书法家协会名誉主席苏士澍在“和平、友谊、拼搏--中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会上挥毫。新华网 肖月摄

　　此次活动由中国人民对外友好协会与中国国家画院、日本中国文化交流协会、韩日文化交流会议、韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆共同主办。展览以“珍爱和平、弘扬奥运精神”为主题，汇集了中日韩三国94位知名书法家的97幅作品，即日起在线上展出。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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