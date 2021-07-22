新华社华盛顿7月21日电 综合新华社驻外记者报道：美国国务院21日表示，美国与德国就“北溪-2”天然气管道项目达成协议，双方将通过合作确保乌克兰和欧洲能源安全。德国对此表示，德美达成协议“让人松了口气”。俄总统普京则表示，“北溪-2”是商业项目，该项目有利于巩固德国与欧盟能源安全。

美国国务院当天公布的美德联合声明称，若俄罗斯试图将能源作为武器或对乌克兰“进一步侵略”，德国将采取行动并在欧洲层面敦促实施包括制裁在内的有效措施，并限制俄罗斯向欧洲出口能源。

声明说，美德两国认为，乌克兰在2024年后继续作为天然气过境国符合乌克兰和欧洲利益，德国承诺利用一切方式促成俄乌两国将天然气过境协议延长十年。德国承诺建立和管理“乌克兰绿色基金”，德美两国将促成对该基金至少10亿美元的投资以支持乌克兰能源转型，提升其能源效率和安全。

美国国务院一名高级官员当天在电话记者会上表示，虽然美国仍反对“北溪-2”项目建设，但制裁无法让该项目建设停止，还可能损害美欧关系。

德国外长马斯当天在社交媒体上表示，德美两国在“北溪-2”问题上达成建设性解决方案，“让人松了口气”。两国将支持乌克兰发展绿色能源，并保障未来十年俄罗斯天然气过境乌克兰。

另据俄罗斯克里姆林宫网站21日发表的声明，俄总统普京当天应约与德国总理默克尔通电话。普京说，“北溪-2”是商业项目并有利于巩固德国与欧盟能源安全。双方还就2024年后俄乌两国延长天然气过境协议问题进行了磋商。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道。管道全长约1200公里，预计8月底前完工。管道建成后，可使俄罗斯出口德国的天然气数量翻倍并将俄天然气输往其他欧洲国家。

美国和德国近年来在“北溪-2”问题上争议不断。美国认为该项目是俄罗斯的地缘战略项目。美国担心，随着“北溪-2”和“土耳其溪”两条天然气管道投入运营，欧洲过境乌克兰进口俄罗斯天然气将逐渐变得多余，乌克兰在欧洲的政治和安全地位将会下降，欧盟对俄罗斯能源的依赖将会加强。德俄两国则表示，“北溪-2”是商业项目。俄政府认为，美方阻挠该项目建设意在挤占俄天然气在欧洲能源市场的份额，借此向欧洲国家高价兜售更多美国的页岩气。（参与记者：记者刘品然、李奥、张远）

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