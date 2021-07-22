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美国逾400万儿童感染新冠

2021年07月22日13:49 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿7月21日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过400万名儿童确诊感染新冠病毒。

　　这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠确诊病例。数据显示，截至7月15日，美国累计报告4087916例儿童确诊病例，约占新冠确诊病例总数的14.2%，每10万名儿童中有5431人感染。

　　报告显示，全美每周新增儿童确诊病例增幅在历经几个月下降之后，近期开始反弹。在截至7月15日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例23551例，占新增确诊病例总数的15.9%。

　　统计还表明，美国一些州报告的儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1.3%至3.6%不等，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.26%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0岁至19岁。

　　美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关新冠疫情对儿童长期影响的数据，包括身体健康、心理健康等方面受到的影响。

　　美国儿科学会19日发布关于秋季复学的新建议，称无论接种疫苗与否，保育和教学机构内所有2岁以上的群体都应戴口罩，因为美国目前尚无可供幼儿和低龄学生广泛接种的疫苗，戴口罩能减少病毒传播并保护未接种疫苗的孩子。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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