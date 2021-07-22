新华社圣何塞7月21日电（记者范小林）哥斯达黎加与巴拿马边境地区附近海域21日下午发生7级地震，多地均有震感，目前暂无人员伤亡报告。

据哥斯达黎加国家地震台网消息，地震发生于当地时间21日15时15分，震中位于哥斯达黎加与巴拿马边境地区附近的太平洋海域，距离巴拿马布里卡角约113公里，震源深度10公里。

哥斯达黎加国家紧急委员会说，哥全国范围内都能感受到这次强烈地震，首都圣何塞震感强烈，持续时间较长。但除一些坠落物体外，无人员伤亡和公共设施损坏报告。

哥国家紧急委员会在地震发生时提醒沿海居民注意防范海啸，但随后解除了海啸预警。

另据巴拿马大学地质科学院最新公布的数据，巴拿马西部多个省份，包括首都巴拿马城的部分地区，均有震感。目前，巴拿马地质科学院正在严密监测余震。截至记者发稿时，地质科学院社交媒体账号已公布了3次余震，震级均在4级以上。

巴拿马民防局说，尚未有人员和财产损失的相关报告。民防局在西部多个省份的人员已对震后情况开始调查并加强了对海岸线的监控，目前没有发现存在震后海啸的风险。（参与记者：苏津）

(责编：燕勐、刘叶婷)