新华社华盛顿7月21日电（记者高攀 许缘）美国国会预算办公室21日警告，如果国会不通过新的立法提高联邦政府债务上限或者暂停其生效，美国很可能会在今年10月或11月面临政府债务违约风险。

美国国会预算办公室当天发布报告说，根据2019年8月生效的跨党派预算法案，国会同意暂时取消债务上限限制、允许财政部发行新债直至2021年7月31日。从今年8月1日开始，债务上限将恢复生效，如果国会不通过新的立法提高债务上限或者暂停其生效，财政部将不能继续发行新债，只能启动非常规现金管理措施来偿还债务。

国会预算办公室预计，财政部的非常规现金管理措施可能在今年10月1日开始的新财年第一季度耗尽，最可能是在10月或11月，届时美国政府将面临债务违约风险。

白宫新闻发言人普萨基当天在例行新闻发布会上表示，白宫预计国会将及时采取行动提高债务上限或暂停其生效。但参议院共和党领袖麦康奈尔当天表示，共和党不会支持提高债务上限，拜登政府只能指望民主党议员支持通过相关立法。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。截至目前，美国公共债务规模已突破28万亿美元。

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