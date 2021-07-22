人民网首尔7月22日电 （记者马菲）“中日韩合作走过二十多年历程，成果丰硕，给三国各自发展带来巨大利益，也为地区乃至世界和平、稳定与繁荣作出重要贡献。”今年恰逢中日韩合作秘书处成立十周年，秘书处副秘书长曹静近日在接受记者专访时表示，中日韩合作仍有很大成长空间，未来发展值得期待。

中日韩合作秘书处副秘书长曹静介绍秘书处成立十周年纪念标识。中日韩合作秘书处供图

1999年，面对亚洲金融危机带来的共同挑战，中日韩开启三国合作进程。2011年9月，三国政府在韩国首尔成立了国际组织——中日韩合作秘书处，标志着三国合作迈入机制化发展新阶段。回首十年历程，曹静表示，三国合作的大发展为秘书处的成长提供了重要机遇，秘书处也为深化三国合作增添了强劲动力。“无论国际地区形势和双边关系如何变化，秘书处始终积极作为，深挖合作潜力，努力作三国间桥梁和纽带，推动合作行稳致远。”

中日韩三国开启合作进程以来，贸易额从1999年的1300亿美元猛增到2020年的6700亿美元，人员往来超过3000万人次。三国签署了投资协定，互为主要贸易伙伴。三方积极参与地区自由贸易区网络建设，签署区域全面经济伙伴关系协定，持续推进中日韩自贸协定谈判。

4月27日，中日韩合作秘书处在首尔举办中日韩合作国际论坛。中日韩合作秘书处供图

曹静指出，三国地缘相近、人文相通、商缘相连，具有天然合作优势。三国合作覆盖政治外交、经济金融、卫生健康、文化教育、灾害管理、地方交流等众多领域，建立了以领导人会议为中心、21个部长级会议为主体、中日韩合作秘书处等为支撑的全方位合作体系。三国倡导的“中日韩+X”模式有利于延伸合作外延，带动地区和世界共同发展。

“即使在疫情肆虐的2020年，三国经贸合作仍逆势前行，为疫后复苏奠定了坚实基础。”曹静指出，中日韩经济总量占全球24%，乘用车产量占全球五成，专利申请量占全球63%，生动展现了三国经济实力、制造业水平和创新发展活力。当前，中日韩经济复苏态势良好，如果三国充分凝聚共识，激发合作潜能，将共同迎来后疫情时代合作加速发展，为全球经济增长提供新动能。

面对疫情，中日韩三国间的团结互助令曹静印象深刻。她表示，三国始终坚持多边主义与团结合作，加强抗疫政策协调，开展频密的高层“云外交”，外交、卫生、交通等部门密切合作，形成抗疫合力。三国相互提供紧急抗疫物资，捐款捐物、加油鼓劲，开创“快捷通道”等新举措，谱写合作抗疫新篇章。中日韩还向其他国家提供防疫公共产品，提出人类卫生健康共同体、东北亚卫生防疫合作机制等新倡议，展现了应有的责任和担当。“中日韩友好合作在共同抗疫中持续深化、更具韧性。”

展望未来，曹静期待三国合作可以在以下方面取得新进展：一是加强东亚经济大循环，推动区域全面经济伙伴关系协定尽早、全面生效实施，加速三国自贸协定谈判，释放更多动能，形成东亚参与国际竞争与合作的新优势。二是加快科技创新和数字化变革，建设数字东亚，实现地区经济高质量发展。三是着眼碳中和共同目标，携手走具有包容性和韧性的可持续发展之路，加快“绿色复苏”。四是持续增进民众理解与互信，以中日文化体育交流促进年和中韩文化交流年为契机，加强奥运、青年、地方交流合作，形成中日韩合作的强大民意合力。

“目前三国合作面临一些复杂内外因素的干扰。从更大范围看，邻国间不可避免存在一些纠纷，关键是大家坚持合作的总体方向。中日韩作为国际大家庭重要成员、东亚经济一体化的主要推动者，对世界和平稳定和地区繁荣进步承担重要责任。当今世界单边主义和保护主义蔓延，以新冠肺炎疫情为代表的非传统安全威胁上升，三国携手应对国际地区课题的必要性和紧迫性进一步突出。相信三方能排除干扰，对话沟通，深化互信，管控分歧，打造更成熟的合作关系。”曹静表示，中日韩合作秘书处将继续加强能力建设，丰富三国合作内涵，为三方提供更全面、专业的支持与服务，提供更高水平、更高质量、更可及的合作产品，同中日韩各界携手开创后疫情时代合作新局面，共建和谐安宁繁荣的东亚。

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