人民网讯 摩洛哥政府宣布，为严防疫情蔓延，在全国范围实施宵禁，禁止所有聚会。

据摩洛哥通讯社21日晚间报道，摩洛哥卫生大臣哈立德对记者发表书面谈话说，当前摩洛哥国内疫情极为严重，感染人数不断增加。为严防疫情蔓延，国家出台了严格措施和规定。

据《伊拉夫报》报道，摩洛哥政府决定，从本周五开始，全国实施宵禁：晚间11时至第二天凌晨4时，禁止外出，但不包括必要部门工作人员和紧急医疗人员；全国各地之间人员流动必须出具疫苗接种证明和地区主管部门颁发的流动许可证；禁止举行聚会和婚礼；禁止举行追悼会，葬礼人数不得超过10人；咖啡馆和餐馆就餐人数不得超过容量的50%，公共交通工具和公共游泳池不得超过容量的50%；在允许开放空间内的必要活动不得超过50人。

摩洛哥通讯社引用卫生大臣哈立德的话说，现在住院的较为严重的新冠肺炎确诊病例大多是50岁以上、没接种过新冠疫苗的人群。哈立德指出，当前疫情很严重，至今还没有接种疫苗的摩洛哥公民应迅速前往最近的指定中心接种。（安国章）

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