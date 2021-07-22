人民网伦敦7月21日电 （武一丹）21日，中国驻英国使馆举行郑泽光大使和夫人华梅参赞与英国华侨华人和留学人员线上见面交流会。郑泽光大使发表了题为《携手齐奋进，共筑新辉煌》的讲话。

郑泽光大使勉励大家共树中英交流新形象，共促中英合作新进展，共筑祖国统一和民族复兴新辉煌。”海外华侨华人和留学人员都有一个共同的感受，中华儿女同呼吸、共命运。无论身处世界哪个角落，我们都心心相连、荣辱与共。”郑泽光大使指出，旅英华侨华人和留学人员是中英关系的参与者、建设者和受益者，中英关系的未来发展离不开大家的大力支持。”每一位侨胞和留学人员都是一张名片，很多英国人是通过你们感知中国的。希望大家宏扬中华民族优良传统，充分发挥贯通东西的优势，当好两国人民沟通的桥梁和纽带。”

伦敦华埠商会主席邓柱廷代表英国华侨华人致词，对郑泽光大使夫妇来英履新表示热烈欢迎。他表示，一百年来中国共产党领导中国人民取得了彪炳史册的伟大成就，旅英华侨华人对中国发展壮大感到无比自豪和骄傲。旅英华侨华人将继续发挥好桥梁和纽带作用，助力中英关系健康稳定发展。

中国驻曼彻斯特总领事郑曦原、驻爱丁堡总领事马强、驻贝尔法斯特总领事张美芳和全英各地华侨华人社团、中文学校、华文媒体负责人、留学人员代表等各界人士400多人在线出席交流会。驻英国使馆童学军公使衔参赞主持会议。

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