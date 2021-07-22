人民网罗马7月21日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使李军华21日就中国特色社会主义、意中关系、中意非三方合作等问题接受意大利21世纪马克思网的采访。

李军华大使在接受采访时表示，中国特色社会主义是将马克思主义基本原理同当代中国实际相结合，将科学社会主义原理同中国具体国情相结合的一条适合中国自身的发展道路。中国共产党始终将维护人民的利益、满足人民的诉求置于首要位置。

在谈到所谓“新冷战”问题时，李军华大使表示，中国坚决反对搞所谓的“新冷战”。中国从来无意成为任何国家的敌人，我们始终希望成为各国的朋友与伙伴。个别国家和政客抱持意识形态偏见和零和思维，热衷于拉“小圈子”，渲染“中国威胁”，制造“假想敌”，炒作所谓“新冷战”。这无疑是为一己之私，开历史的倒车，逆和平与发展的世界潮流而动。

李军华大使强调，中国提出共建“一带一路”倡议，目标十分坦荡和透明，就是对接各国发展战略、加强相互合作、实现共同发展。“中意是全面战略伙伴，为不同制度、不同文化背景国家发展双边关系作出了表率。”他说，中意建交半个多世纪，两国始终坚持互尊互信、互利共赢、互鉴互助，不断造福两国人民。

李大使说，中国和意大利都是非洲的重要合作伙伴，中方愿在充分尊重非洲国家意愿基础上，充分发挥中意非三方互补优势，推动共同发展，实现互利多赢，共同为促进非洲和平与发展发挥建设性作用。

最后，李大使介绍了中意文化和旅游年有关情况。他表示，中意文化和旅游年推迟至2022年，双方已开始筹备重启文化和旅游年相关活动。明年北京将举办冬奥会，双方将围绕文化、旅游、体育积极举办各类线上线下相结合的交流活动，推动双方人文往来不断深化。

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