俄罗斯20日在莫斯科航展展示新型五代战机原型机，设计性能先进，价格“美丽”，寻求与美国和欧洲战机争夺国际市场。

【多用途 可携带无人机】

第15届莫斯科国际航空航天展览会当天在俄罗斯首都莫斯科附近的茹科夫斯基市开幕，俄罗斯第五代多用途轻型战斗机原型机正式亮相。

这款战机由俄罗斯国家技术集团旗下苏霍伊设计局研发。据俄罗斯卫星通讯社报道，作为第五代战机，它具有低可探测性、超机动性和超音速巡航能力。

7月20日，在俄罗斯首都莫斯科附近的茹科夫斯基市，俄第五代单发多用途轻型战斗机“Checkmate”的原型机亮相航展。当日，第15届莫斯科国际航空航天展览会在茹科夫斯基市拉开帷幕，俄新型单发五代战斗机亮相航展。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

设计方介绍，这款战机最大飞行速度可达1.8至2马赫，即音速的1.8至2倍，最大作战载荷7400公斤，不带副油箱的情况下航程为2900公里。

这款原型机为单座，单发动机，双垂尾，进气道位于机身下方，内置式武器舱。在原型机旁，陈列着红外、雷达制导空对空导弹和空对舰导弹。设计方说，它可以同时打击多至6个空中、海上或陆地目标。

它的内部武器舱可以携带多架无人机，且今后本身也可能开发出无人驾驶版本。卫星通讯社报道，俄罗斯国家技术集团在航展上展示的电脑模拟画面显示，多架新型战机编队飞行过程中，每一架战机释放出多架巡航导弹造型的无人机，与战机一起飞行。

【“白菜价” 争夺海外市场】

这是俄罗斯50多年来首次推出单发战机，主打海外市场。俄罗斯国家技术集团总裁谢尔盖·切梅佐夫告诉卫星通讯社，新款战机质优价廉，在亚太、中东和拉美市场出口潜力巨大。

俄罗斯副总理尤里·鲍里索夫在航展上说，这款战机的目标客户包括非洲国家、印度和越南。按照他的说法，已经有国家对这款战机表达“强烈兴趣”。

新款五代机的联合研制方俄罗斯联合飞机制造公司总裁尤里·斯柳萨里说，预期这款战机2023年首飞，2026年批量交付。

切梅佐夫介绍，为降低成本、加快研制速度，新战机采用了已经服役的俄罗斯首款五代机苏-57使用的发动机和航空电子设备，并且在设计过程中动用超级计算机。他说，它的价格为2500万至3000万美元，远低于一些国外战机，如法国“阵风”和瑞典“鹰狮”的单价约为6000万至9000万美元。

“我们的目标是尽可能减少战机的每小时飞行成本，”斯柳萨里说，“不仅让它的售价便宜，而且用着也便宜。”他强调，这款战机的价格远低于美国F-35隐形战机。

航空业分析师奥列格·潘捷列耶夫告诉路透社：“轻型战机在国际市场上的需求量比重型战机大，因为更便宜，且对国土面积不大的国家来说更适用。”他认为，俄新款战机将成为F-35的潜在竞争对手。

俄方以英文给新款战机命名为“Checkmate”，即国际象棋中将对方的王置于死地的“将死”。

俄罗斯卫星通讯社说，美国向盟友和伙伴国推销F-35，但用制裁等手段打压俄方先进武器在国际市场的销售。新款战机命名为“将死”，“这一信息的接收对象是谁，不言而喻”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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