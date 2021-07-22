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福奇：美国新增病例超八成感染德尔塔毒株

2021年07月22日08:42 | 来源：新华网
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　　美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇20日说，美国近期新增病例中，超过八成感染高传染性的变异新冠病毒德尔塔毒株。

　　福奇当天出席参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会一场听证会时提到这一比例，没有提供时间范围或具体数字。据美联社报道，7月3日美国独立日假期那一周，新增确诊病例基因测序显示德尔塔毒株感染病例占比大约50%。

　　按照福奇的说法，美国批准使用的新冠疫苗对预防住院和病亡的有效率仍保持在90%以上。

　　美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基在听证会上说，感染德尔塔毒株的比例估计达到83%，而上周美国新冠死亡病例日均239例，较前一周增加近48%。沃伦斯基同样认为，接种新冠疫苗是阻止变异毒株传播的“最有力武器”。

　　德尔塔毒株最早发现于印度，现已传播至数十个国家和地区，并成为美国等多个国家的主要流行毒株。

　　福奇说，美疾控中心正在研究多组疫苗接种者数据，以确定接种后免疫抗体能够存在多长时间，并据此决定是否需要接种加强剂。

　　美国食品和药物管理局代理局长珍妮特·伍德科克在听证会上说，美国各州政府应继续保留未使用的库存疫苗，等待各家疫苗制造商最终确认疫苗保存期限。

　　据美国媒体报道，田纳西、北卡罗来纳等州因接种人数不足导致疫苗库存过多，数百万剂强生疫苗的保质期原本6月底到期，药管局允许库房再保存6周。如果保质期不再延长，大量未使用疫苗恐于几周后作废。（李彦南）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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