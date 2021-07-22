人民网莫斯科7月22日电 （屈海齐）当地时间21日上午，中国驻俄罗斯使馆就中国共产党成立100周年举行中俄主流媒体专题见面会。中国驻俄罗斯大使张汉晖着重介绍了中国共产党百年奋斗的辉煌成就、“成功密码”、未来将坚持的方向，以及中俄两国关系发展前景，并就俄罗斯媒体和民众关心的问题回答了记者提问。

中国驻俄罗斯使馆就中国共产党成立100周年举行中俄主流媒体专题见面会。人民网屈海齐 摄

张汉晖大使表示，十月革命一声炮响，为中国送来了马克思列宁主义。中国人民永远不会忘记，苏联和苏联人民对于中国共产党和中国人民在革命和建设时期提供的宝贵支持和真诚帮助。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。不久前，习近平主席同普京总统宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。大使表示，“我们坚信，在两国元首的战略擘画和引领下，中俄关系将始终沿着正确航向乘风破浪，不断迈向新高度。”

中国驻俄罗斯大使张汉晖回答记者提问。人民网屈海齐 摄

张汉晖大使强调，中俄作为两个拥有全球影响力的世界大国，在维护世界和平、稳定、繁荣方面拥有广泛共同利益。双方都珍视中俄友好，绝不允许任何势力挑唆破坏两国关系。中俄将加强反干涉合作，反对霸权主义和强权政治，一道践行真正的多边主义，抵制“新冷战”和集团对抗，共同建设开放包容的世界。

张汉晖大使还表示，站在新的历史起点，中俄两国将继续提升政治互信，发挥元首交往引领作用，共同捍卫两国核心利益；深化务实合作，加强两国发展战略对接，增强经济发展潜力和惠民效力；密切人文交流，推动两国民间交往，使中俄睦邻友好的传统薪火相传；加强战略协作，推动世界多极化和国际关系民主化，推动构建人类命运共同体。

见面会前，中俄媒体代表还参观了“中国共产党的100年”和“美丽中国”图片展。

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