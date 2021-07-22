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中国常驻联合国副代表在安理会就塞浦路斯最新局势阐述中方立场

2021年07月22日08:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国7月21日电 （记者李晓宏）当地时间7月21日，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会讨论塞浦路斯最新局势时阐述中方立场。

耿爽表示，昨天土耳其和塞浦路斯土族方面就重新开放塞北部城市瓦罗沙宣布一系列举措。此举违反安理会决议，加剧紧张局势，与国际社会的普遍呼吁背道而驰，完全不合时宜，不具建设性。中方反对任何试图改变瓦罗沙地区现状的单方面行动，呼吁有关方面保持克制、停止挑衅，撤销单方面行动，根据安理会以往决议妥善处理瓦罗沙地位问题。中方支持安理会尽快就最新事态表明严正立场，释放明确信号，拒绝任何加剧紧张对立、损害恢复塞问题谈判努力的单方面行动。

耿爽表示，中方支持在联合国有关决议基础上，通过对话协商，寻求塞浦路斯问题全面、公正和持久解决。国际社会应尊重塞浦路斯的主权和领土完整，在安理会决议和“两族双区联邦制”框架下，努力推动有关各方通过对话协商缩小分歧，不断为恢复谈判创造条件、积累势头。作为安理会常任理事国，中方将继续坚持客观、公正立场，为推动塞浦路斯问题政治解决发挥建设性作用。

(责编：崔译戈、常红)

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