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联合国调查显示：苏丹性别暴力问题进一步加剧

2021年07月22日08:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国7月19日电 （郑思宁）一份由联合国支持的最新调查显示，受到自2020年以来经济形势恶化以及新冠疫情暴发的影响，苏丹的家庭暴力和强迫婚姻等性别暴力现象进一步加剧。

这份题为《苏丹之声》（Voices from Sudan）的调查由联合国人口基金与苏丹政府“抗击暴力侵害妇女问题小组”共同编写，是苏丹全国范围内首份针对性别暴力问题的定性评估。该报告旨在确保苏丹女性和女童的观点、经历和关切能够得到了解和应对，同时为现有的数据收集和分析工作提供必要的补充。

研究人员发现，接受调查的苏丹百姓普遍认为，家庭暴力和性暴力是当前的重要问题。家庭暴力主要涉及在家中发生的，由丈夫向妻子以及兄长向妹妹实施的身体暴力，此外还有女性和女童所遭受的行动限制。性暴力则是另一大重点关切，其中，在非正规行业就业的女性、走出营地之外的难民和流离失所女性、残疾女性，以及在宗教学校就读的未成年人所受到的影响尤其严重。

报告表示，强迫婚姻问题在苏丹同样十分“突出”，此类婚姻大多由部族成员或亲属进行安排，且并未得到女性本人的知情同意。

与此同时，残割女性生殖器问题仍然普遍存在，女性获取资源的能力受到严重限制。男性掌握着经济大权，男童在获取发展机遇，尤其是教育机会方面得到偏爱，遵循传统性别角色的口头和身体压力普遍存在，在某些情况下甚至导致当事人因不堪重负而选择自杀。

(责编：崔译戈、常红)

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