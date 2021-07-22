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英国利物浦海上商城被从《世界遗产名录》除名

2021年07月22日08:07 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎7月21日电（记者陈晨）联合国教科文组织21日发表新闻公报说，正在中国福州召开的第44届世界遗产大会当天决定，将英国利物浦海上商城从《世界遗产名录》上除名。世界遗产委员会做出这一决定的原因是，该遗产的突出普遍价值已遭受不可逆转的损害。

　　根据公报，利物浦海上商城于2004年被列入《世界遗产名录》。后因对利物浦水域有关开发项目的担忧，该遗产地于2012年被列入《濒危世界遗产名录》。然而，开发项目与其他开发计划在遗产地及其缓冲区内持续推进。委员会认为，这些建筑损害了遗产地的原真性和完整性。

　　公报还说，《世界遗产名录》的任何删减都是国际社会的损失，也是《保护世界文化和自然遗产公约》下国际共同价值观和承诺的损失。

　　另据英国媒体报道，利物浦海上商城位于利物浦市区，范围包括阿尔伯特码头、威廉布朗大街等利物浦地标在内的六个街区。过去十年间，利物浦市政批准了针对码头区的总计55亿英镑的重建计划,希望以此为当地提供数万个工作岗位。当地足球俱乐部也计划在码头兴建一座现代化足球场。

　　对于除名决定，利物浦市长安德森说，她和许多热爱利物浦这座城市的人一样感到“极其失望”，并表示失去世界遗产头衔不会抹去这座城市的文化历史，利物浦未来将继续加大投入，打造一座现代活力与历史魅力并存的文化城市。

　　此前，由于面积锐减等原因，阿曼阿拉伯大羚羊保护区于2007年被从《世界遗产名录》上除名；2009年，因建造现代化桥梁工程破坏河谷景观，德国德累斯顿易北河谷被从《世界遗产名录》上除名。（参与记者：张代蕾）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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