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印尼多艘船只风暴中倾覆24人死亡

2021年07月22日08:06 | 来源：新华社
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　　新华社雅加达7月21日电 印度尼西亚搜救官员21日说，印尼西加里曼丹省上周有多艘船只在热带风暴带来的大风和巨浪中倾覆，已造成24人死亡、31人失踪，目前搜救工作仍在进行中，希望能发现更多幸存者。

　　西加里曼丹省坤甸搜救局负责人约皮在接受新华社记者电话采访时说，本月13日至14日，西加里曼丹省三发县遭遇热带风暴，大风和巨浪造成该县附近海域18艘渔船和拖船倾覆，当时船上共有138人。截至21日早上，搜救人员成功救起83名幸存者，并打捞起24具遇难者遗体。

　　约皮说，坤甸搜救局联合印尼海军出动多架飞机和巡逻船在事发海域参与搜寻，未来三天联合救援队将扩大搜寻范围，希望能发现更多幸存者。

　　另据印尼媒体报道，三发县遭遇的热带风暴还在当地引发洪灾，淹没了该县约50个村庄，造成大量民房和公共建筑物损毁，1.5万人受影响。

　　印尼是群岛国家，船只是民众出行的重要交通工具。受海况恶劣和安全措施缺位等因素影响，船只倾覆沉没事故时有发生。上月29日，印尼巴厘岛附近海域发生一起客船沉没事故，造成6人死亡、6人失踪。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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