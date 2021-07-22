人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

埃及多举措缓解民众住房压力

本报驻埃及记者  黄培昭
2021年07月22日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　埃及中央银行日前宣布，将发放1000亿埃镑（1美元约合15.6埃镑）贷款帮助中低收入者购房，民众可以从银行和抵押公司获得利率为3%的贷款，用于购买已经建好的住房。

　　新规规定，申请贷款者必须拥有埃及国籍，所购房屋必须为“个人永久居住”，不得用于其他目的。同时，低收入申请者所购房屋价值不得超过35万埃镑，首付需达到房款总额的10%；中等收入申请者所购房屋价值不得超过110万埃镑，首付需达到房款总额的15%。

　　埃及95%的国土面积是沙漠。尼罗河谷和尼罗河三角洲地区聚居了全国约96%的人口，住房紧张一直是埃及民众尤其是中低收入人群面临的难题。多年来，埃及政府先后出台了一系列举措，缓解民众住房压力。

　　埃及政府曾制定“青年公寓”计划，建造了一批现代化建筑。该计划50%的资金由企业家捐助，50%由私营开发商投资，租售价格控制在较低水平，以收回成本为原则。此外，埃及政府2004年曾颁布新的房地产抵押法，同时成立房地产金融企业，以保障新法实施。

　　埃及《每日新闻报》报道说，国际评级机构惠誉发布的相关报告认为，埃及房地产市场整体保持增长态势，房价不断高企对中低收入者购房构成较大压力。埃及央行此次出台的新规，与此前贷款5%的利率相比，优惠幅度更大，在一定程度上有助于缓解中低收入者的住房问题。

　　（本报开罗7月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月22日 17 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部