本报驻埃及记者 黄培昭

埃及中央银行日前宣布，将发放1000亿埃镑（1美元约合15.6埃镑）贷款帮助中低收入者购房，民众可以从银行和抵押公司获得利率为3%的贷款，用于购买已经建好的住房。

新规规定，申请贷款者必须拥有埃及国籍，所购房屋必须为“个人永久居住”，不得用于其他目的。同时，低收入申请者所购房屋价值不得超过35万埃镑，首付需达到房款总额的10%；中等收入申请者所购房屋价值不得超过110万埃镑，首付需达到房款总额的15%。

埃及95%的国土面积是沙漠。尼罗河谷和尼罗河三角洲地区聚居了全国约96%的人口，住房紧张一直是埃及民众尤其是中低收入人群面临的难题。多年来，埃及政府先后出台了一系列举措，缓解民众住房压力。

埃及政府曾制定“青年公寓”计划，建造了一批现代化建筑。该计划50%的资金由企业家捐助，50%由私营开发商投资，租售价格控制在较低水平，以收回成本为原则。此外，埃及政府2004年曾颁布新的房地产抵押法，同时成立房地产金融企业，以保障新法实施。

埃及《每日新闻报》报道说，国际评级机构惠誉发布的相关报告认为，埃及房地产市场整体保持增长态势，房价不断高企对中低收入者购房构成较大压力。埃及央行此次出台的新规，与此前贷款5%的利率相比，优惠幅度更大，在一定程度上有助于缓解中低收入者的住房问题。

（本报开罗7月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月22日 17 版）

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