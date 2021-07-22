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外交部批美方借新冠病毒溯源妖魔化污名化中国

2021年07月22日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月21日电  （记者李欣怡、任皓宇）近期，美国一些官员、媒体炒作“3名武汉病毒研究所工作人员2019年11月染病”，称这增加了病毒可能从“实验室泄漏”的可信度。对此，外交部发言人赵立坚在21日的例行记者会上说，美方根本拿不出证据，就是在说谎，借溯源对中国进行妖魔化和污名化。

　　“我问美方几个非常简单的问题。”赵立坚说，“既然美方如此言之凿凿，那就请美方拿出证据来！”

　　“美方诬称3名武汉病毒研究所工作人员染病，他们姓甚名谁？他们染的什么病？”赵立坚说，“如果是新冠病毒检测呈阳性，请美方出示检测报告！”

　　“我可以告诉大家的是，美方根本拿不出证据，因为美方就是在说谎，就是借溯源对中国进行妖魔化和污名化。”他说。

　　赵立坚表示，还想请美方回答几个问题：

　　据报道，美国国立卫生研究院研究发现，美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现。美方有何回应？

　　据报道，佛罗里达州171名新冠肺炎患者出现症状，早于该州首例报告病例，且都没有中国旅行史。美方有何说法？

　　据报道，新泽西州贝尔维尔市市长2019年11月就已感染新冠病毒，比美国报告首例确诊病例早了两个多月。美方有何解释？

　　据报道，2019年7月席卷美国多州的电子烟肺炎“大白肺”的症状，同新冠肺炎症状极其相似。美方能否澄清？

　　“一提到允许世卫组织调查德特里克堡以及美国海外200多个生物实验室，美方就闭嘴。”赵立坚最后说，“德特里克堡有什么见不得人的勾当？”


　　《 人民日报 》（ 2021年07月22日 17 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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