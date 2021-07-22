不论美方如何提高栽赃陷害的调门，穷尽拉帮结派的手段，都不可能洗白其全球头号“黑客帝国”的事实

近日，美国纠集盟友在网络安全问题上对中国进行无理指责。此举纯属无中生有，颠倒黑白，完全是出于政治目的的抹黑和打压。中方明确表示对此绝不接受，再次强烈要求美国及其盟友停止针对中国的网络窃密和攻击，停止在网络安全问题上向中国泼脏水，撤销所谓起诉。中方将采取必要措施坚定维护中国的网络安全和自身利益。

美国及其部分盟友在网络安全问题上一唱一和，有计划、有组织地抹黑中国，用心极其险恶。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件时应有完整充分证据，将有关网络攻击与一国政府相关联，更应慎之又慎。美方发布的所谓技术细节并不能构成完整的证据链。明知没有事实依据却故意指责，其性质只能是栽赃陷害。

中方在网络安全问题上光明磊落，坦坦荡荡。中国政府历来坚决维护网络安全，坚决反对并打击任何形式的网络攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。这一立场是一贯和明确的。中国主张，各方应在相互尊重基础上，加强沟通交流，通过对话合作维护网络安全。2020年9月，中方发起《全球数据安全倡议》，倡议各国反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据，反对滥用信息技术从事针对他国的大规模监控、非法采集他国公民个人信息等，为同各国探讨并制定全球数字治理规则作出了中国贡献。这一倡议正在得到越来越多国家的积极回应。

美国一贯把自己包装成网络安全受害者，但事实是，美国才是世界上最大的“黑客帝国”。长期以来，美国违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密、监控和攻击，其窃听对象既包括竞争对手，也包括自身盟友。从“维基解密”“斯诺登事件”“瑞士加密机事件”到利用第三国情报机构窃取欧洲国家元首信息事件等恶劣行径，早已世人皆知。美国长期打着“维护公共安全”的幌子，要求一些高科技公司在加密应用程序中插入“后门”，以便为其开展所谓“网络执法行动”提供便利。英国《计算机周刊》网站刊文指出，此举与真正的数据安全原则背道而驰。美国厚颜无耻地一再贼喊捉贼，蓄意污蔑他国，令人不齿。

美国是对中国网络的头号攻击者。美国国家情报总监曾明确表示，中国应该成为美国情报界的一个优先目标。中国国家互联网应急中心数据显示，2020年位于境外的约5.2万个计算机恶意程序控制服务器控制了中国境内约531万台主机。就控制中国境内主机数量来看，美国及其北约盟国分列前三位。根据中国网络安全公司360报告，美国中央情报局的网络攻击组织曾对中国航空航天、科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构等关键领域进行长达11年的网络渗透攻击。上述攻击严重损害中国的国家安全、经济安全、关键基础设施安全和广大民众的个人信息安全。

网络安全是全球性问题，需要国际社会共同维护。政治化、污名化的做法不仅无助于解决网络安全问题，反而会削弱各国间互信，影响各国在该领域的正常合作，理应受到国际社会共同抵制。不论美方如何提高栽赃陷害的调门，穷尽拉帮结派的手段，都不可能洗白其全球头号“黑客帝国”的事实。

《 人民日报 》（ 2021年07月22日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)