新华社阿尔及尔7月21日电 7月21日，国务委员兼外长王毅在结束对叙利亚、埃及、阿尔及利亚访问后，接受了国内媒体采访。全文如下：

一、记者：此次访问中东地区三国，达成了哪些重要共识和成果？

王毅：埃及、阿尔及利亚、叙利亚都是地区重要国家，历史文化底蕴深厚，政治经济特色鲜明。三国崇尚独立自主，在国际事务中都具有独特影响。三国也是最早一批同新中国建交的阿拉伯国家，是值得中国信任的老朋友，当年都为中国恢复联合国合法席位作出了积极贡献，对中国核心利益的支持也始终坚定不移。

此次中东之行，目的是推动落实习近平主席同三国元首达成的重要共识，增进友好，加强互信，深化合作，促进地区和平稳定，推动发展中国家团结协作，维护国际公平正义。访问中，我分别同三国领导人、外长及阿拉伯国家联盟秘书长会见会谈，就双边关系、地区和国际事务以及共同关心的问题深入交换了意见，达成广泛共识。

三国领导人再次热烈祝贺中国共产党建党100周年，由衷钦佩中国共产党团结带领中国人民创造了举世瞩目的奇迹，实现了彪炳史册的跨越。他们表示，中国共产党的成功证明，只有一心一意为人民谋幸福的政党才能从胜利走向胜利。中国特色社会主义为各国提供了全新的治理模式和发展路径选择。他们强调，中国共产党始终坚持和平发展，支持全球正义事业，维护国际和平安全，中国的发展是正义和进步力量的壮大，使世界更加平衡与和谐。

三国领导人期待与中方进一步加强治国理政经验交流。他们表示中国共产党的奋斗历程具有重要参考价值，突出体现在一个国家治理的成功离不开自主道路探索，离不开坚强领导核心，离不开以人民为中心，离不开统筹发展与安全。

我们一致认为，双方传统友好历久弥坚，相互信任始终如一，树立起国家间关系的典范和南南合作的样板。我们同意要加强战略沟通协调，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，推动双方关系迈上新台阶，为构建中阿（拉伯）命运共同体作出新贡献。

我们一致认为，中阿共建“一带一路”符合双方根本利益，双方将继续深化在基础设施、产业园区、能源交通、信息通讯、航空航天、人才培训等领域合作，实现共同发展。此访期间，中埃（及）签署建立两国政府间合作委员会协定，中国外交部和阿盟秘书处发表了联合声明。中阿（尔及利亚）同意商签两国《全面战略合作五年规划》和共建“一带一路”实施方案等合作文件。

我们一致认为，实现中东和平稳定刻不容缓，各方应携手努力探寻治本之道。国际社会特别是大国应发挥建设性作用，尊重地区人民秉持主人翁精神，自主决定国家的前途命运。访问中，中方提出了关于解决叙利亚问题的四点主张、落实巴以“两国方案”的三点思路，为推动热点问题政治解决贡献了中国智慧。三国和阿盟积极评价中方的倡议主张，认为这体现了中国负责任的大国担当，希望中方在中东地区事务中发挥更大作用。

我们一致认为，要高举发展中国家精诚团结这面旗帜，做好发展中国家发展合作这篇文章，坚定捍卫发展中国家的正当合法权益。要维护主权独立平等和不干涉内政准则，反对强权政治和单边霸凌行径，提升发展中国家在国际治理中的发言权和代表性。

此次访问达到了赓续双边传统友好、促进中东和平稳定、巩固发展中国家团结的目的。

二、记者：团结抗疫仍是进行时，疫苗合作尤为关键。您能否介绍一下中国同阿拉伯国家开展抗疫特别是疫苗合作情况？

王毅：面对突如其来的疫情，中国和阿拉伯国家守望相助，树立了携手抗疫的典范，彰显了共克时艰的精神，也开拓了互利合作的新领域。从彼此支持鼓励到抗疫物资互助，从在线经验交流到中方派遣医疗队紧急驰援，从疫苗临床试验到联合灌装生产，中国和阿拉伯国家始终勇立抗疫国际合作的潮头。

中阿疫苗合作体现公平普惠。中方积极落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品的郑重宣示，已向17个阿拉伯国家及阿盟援助和出口了7200多万剂疫苗。无论是贫穷国家还是战乱地区，无论是援助还是出口，只要阿拉伯国家对中国疫苗有需求，中国就有回应、有行动，千方百计帮助阿拉伯国家构筑疫苗免疫的防线，真心诚意支持阿拉伯国家抗疫斗争。

中阿疫苗合作诠释敢为人先。阿联酋是最先接受中国疫苗境外三期临床试验的中东国家，为中国疫苗研发成功作出了积极贡献，两国疫苗合作灌装生产线业已建成投产。中国和埃及则建成了非洲第一条拥有稳定产能的新冠疫苗联合生产线，几天之内就实现首批100万剂量产。中国和阿尔及利亚正在积极商讨建设疫苗合作灌装生产线事宜。相信这将极大帮助地区国家特别是非洲国家提升自主抗疫能力，更好地控制疫情。

中阿倡导以科学精神开展溯源合作。中阿双方都认为团结是国际社会战胜疫情的最根本保障，主张新冠病毒溯源是科学问题，应由专业人士秉持科学态度进行，反对将疫情政治化。多个阿拉伯国家通过与中方联署致函世界卫生组织总干事、单独致信等方式，支持中方在病毒溯源问题上的公正立场。

下阶段，中国将同阿拉伯国家一道，继续发扬命运与共、团结抗疫的精神，全力保障阿拉伯国家和广大发展中国家的抗疫需求，进一步开展疫苗联合生产，促进疫苗公平分配，反对“疫苗民族主义”，继续为全球最终战胜疫情作出贡献。

三、记者：中国外长时隔12年后再次到访叙利亚，也成为叙利亚总统巴沙尔连任后接待的第一位外宾。请问您期望传递什么信息？

王毅：今年是叙利亚危机爆发10周年。10年来，叙利亚人民始终站在打击国际恐怖势力的最前沿，并为此付出了巨大牺牲，应该得到国际社会的认可和肯定。恐怖主义是人类公敌，反恐绝不能搞双重标准，否则害人害己。

叙利亚危机不能再持续下去了。这场战争已造成50万人死亡，1100多万人流离失所，1300多万人需要人道救助，经济损失超过4000亿美元，叙国内生产总值比10年前下降了60%。事实再次证明，强权政治是当今世界面临的重大威胁，也是各国人民的共同敌人。国际社会应汲取经验教训，从维护叙人民福祉、恢复地区稳定的大局出发，坚决抵制大国地缘争夺，落实联合国安理会2254号决议，尊重叙主权独立和领土完整，推动包容性对话，找到实现叙长治久安的政治解决方案。

叙利亚的悲剧也不能再重演了。以民主改造为名践踏别国主权的做法不得人心，策动颜色革命和强推政权更迭更是贻害无穷。当叙利亚老百姓因为经济制裁而为大饼发愁的时候，有些国家却大谈保护叙利亚的人权，展现的只有虚伪。国际社会应敦促美西方立即解除对叙的所有单边制裁和经济封锁，由此全方位打开人道援助通道，在尊重叙主权前提下迅速开展跨线人道救援，增加跨境救援透明度。

中国外长在时隔12年后再次访问叙利亚，就是要发出中国支持叙利亚政府和人民维护主权独立和民族尊严、反对外部干涉和强权政治的清晰信号。访问期间，我会见了巴沙尔总统和米格达德外长，提出了中方关于解决叙利亚问题的四点主张，强调主权独立原则不可侵犯，缓解人道危机不容迟疑，打击恐怖主义不能松懈，包容和解方向不应偏离，得到叙方和地区国家的理解和认同。

中方一贯坚持维护各国的主权独立和领土完整，叙利亚也不例外。我们反对粗暴干涉叙内政，积极推进叙问题政治解决，为此专门设立中国政府叙问题特使，还向叙提供了多批次人道援助。中方愿与国际社会继续努力，为叙恢复稳定、实现重建作出应有贡献。

四、记者：今年5月，巴以爆发严重冲突，中方为促和止暴做了大量工作。此次访问期间中方也同各方就巴以问题交换了意见。请介绍中方为解决巴勒斯坦问题的努力和考虑。

王毅：巴勒斯坦问题事关中东动荡的根源，这一问题的解决不能无限期拖延，巴勒斯坦独立建国梦想也不能无限期搁置。当前巴以局势复杂脆弱，但越是艰难时刻，越要呵护希望的火种，越要探索和平的道路。

推动促和止暴中方责无旁贷。今年5月，巴以激烈冲突再起。中方作为联合国安理会轮值主席，推动安理会五次审议巴勒斯坦问题并最终发表主席新闻谈话，其间我还主持召开了一次安理会紧急公开会，邀请成员国的外长们共同商讨如何恢复和平。

倡导对话协商中方从未停歇。前不久，中方举办了第四次巴以和平人士研讨会，引导双方倡导包容克制，抵制极端暴力，壮大和平阵营，汇聚促和合力。巴以双方和平人士在研讨会上积极交流、相互启发，围绕落实“两国方案”达成重要共识，向双方领导层提出了重要建议。

厘清前行方向中方贡献智慧。此次访问中，中方进一步提出关于落实“两国方案”的三点思路，旨在破解当前停滞局面，促进“两国方案”由共识转为具体行动，切实增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，支持巴内部各派实现团结和解，鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。中方欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会，以真正加大解决这一历史悬案的力度。

缓解人道局势中方一以贯之。中方高度关注巴人道局势的恶化，多次提供人道援助，其中包括紧急现汇、抗疫物资和疫苗，并向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处捐款。中方将在现有基础上，继续向巴方提供急需的帮助，将再向巴方捐赠100万剂疫苗，并将与埃及一道，依托两国在埃及合作建立的疫苗灌装厂，联合向加沙地带的巴勒斯坦民众援助50万剂疫苗。

总之，只要巴勒斯坦问题存在一天，中方劝和促谈的努力始终在路上，我们愿为促成这一问题的公正、合理、持久解决不断作出中国贡献。

五、记者：50年前，阿尔及利亚等发展中国家共同提案，支持中国恢复联合国合法席位。您认为中国和发展中国家在新的历史条件下应如何维护好共同利益，促进国际秩序和全球治理更加公正合理？

王毅：今年是中国恢复联合国合法席位50周年。1971年，由阿尔及利亚等国共同提交的议案在联大以压倒多数获得通过，广大发展中国家把中国“抬”进了联合国。非洲代表在联大会议现场起舞，这种支持发自内心，是中国和广大发展中国家永远珍藏的历史记忆。阿尔及利亚外长拉马拉表示，中国恢复联合国合法席位，是阿中两国携手取得的伟大历史成就，阿方为此深感自豪。

50年来，中国和发展中国家始终相互支持，彰显了团结自强的力量，书写了南南合作的华章，有力推动了国际关系民主化、世界多极化、经济全球化的历史进程。

50年来，中国没有辜负发展中国家，在联合国和安理会兑现了这一票属于发展中国家的庄重承诺。发展中国家也始终在涉及中国核心利益问题上给予中国宝贵支持，成为中国在国际事务中的坚强依靠。

50年过去了，中国和广大发展中国家已经成为捍卫世界和平、促进全球发展、维护国际秩序的中流砥柱。但国际上个别国家仍然沉浸在“实力地位”的幻梦中，仍然对发展中国家颐指气使、遏制打压。面对这股顶风逆流，中国愿和广大发展中国家心往一处想，劲往一处使，坚定维护发展中国家的正当权利。

我们要坚决捍卫公平正义，维护主权独立和领土完整，反对霸权主义和强权政治，反对动辄干涉别国内政。要践行真正的多边主义，揭露形形色色的“伪多边主义”，反对拉圈子、搞胁迫，抵制将少数人的规则强加给国际社会。

我们要相互支持自主探索符合本国国情的发展道路，加强治国理政经验交流，通过深化互利合作，共建“一带一路”，做大共同利益蛋糕，将自身发展化作他国发展的机遇。

我们要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对以意识形态划线，打造针对特定国家的价值观同盟；倡导文明平等对话、交流互鉴，抵制文明“优越论”和文明“恐惧症”。

中国是世界上最大的发展中国家，加强与广大发展中国家的团结合作，是中国外交坚定不移的战略选择。无论中国发展到哪一步，无论国际风云如何变幻，中国永远是发展中国家的一员，永远同广大发展中国家站在一起，永远做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴。

《 人民日报 》（ 2021年07月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)