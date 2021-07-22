本报驻泰国记者 赵益普

今年是中国与东盟建立对话关系30周年。30年来，中国与东盟携手前行，战略伙伴关系内涵不断丰富，政治安全、经济贸易、社会人文三大领域合作硕果累累，成为最大规模的贸易伙伴、最富内涵的合作伙伴、最具活力的战略伙伴。站在承上启下、继往开来的历史新起点上，中国和东盟将着眼打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的命运共同体。

不断提升战略互信

1991年7月，中国与东盟开始对话进程。随着中国政府和东盟对话的顺利推进，1996年，中国成为东盟全面对话伙伴。在东盟对话伙伴中，中国创造了多项第一：第一个加入《东南亚友好合作条约》，第一个同东盟建立战略伙伴关系，第一个同东盟商谈建立自贸区，第一个明确支持东盟在东亚区域合作中的中心地位。

2013年10月，习近平主席在印尼国会发表重要演讲，提出“携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体”的倡议，强调要坚持讲信修睦、合作共赢、守望相助、心心相印、开放包容，使双方成为兴衰相伴、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴。

双方互联互通不断加速，经济融合持续加深，经贸合作日益加快，人文交往更加密切，中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

近年来，中国和东盟陆续通过《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》《中国—东盟关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体规划2025〉对接合作的联合声明》《落实中国—东盟战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》等成果文件，推进各领域务实合作。

东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽，中方视东盟为周边外交优先方向和高质量共建“一带一路”重点地区。共建“一带一路”倡议提出以来，与《东盟互联互通总体规划2025》加快对接，并与柬埔寨“四角战略”、菲律宾“大建特建”计划、泰国“泰国4.0”发展战略等具体国家发展战略充分结合。中老铁路、雅万高铁、中泰铁路、越南河内轻轨等大批接地气、惠民生的“一带一路”重点项目稳步推进，中国—东盟多式联运联盟加快构建，为双方11国20亿人民带来实实在在的好处。

在泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷看来，政治互信、战略互信是东盟与中国合作的基石，也是双方扩大双边关系合作面、做大合作蛋糕的第一步。“共建‘一带一路’之所以在东盟受到广泛欢迎，最重要的原因就是和东盟互联互通总体规划实现了充分对接。在此基础上，东盟和中国不断促进贸易往来、人员往来，一大批合作项目顺利落地，实现了互利共赢。”

泰国《曼谷邮报》评论称，中国提倡合作共赢、共同弘扬亚洲价值，坚持相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式，符合东盟运作理念，也有利于东盟一体化建设和东盟—中国命运共同体形成。

持续加深经济融合

30年来，中国与东盟经济融合持续加深，经贸合作日益加快，双边贸易额从不足80亿美元跃升到6846亿美元，30年间增长80余倍；2019年，双方人员往来已超过6500万人次，每周有近4500架次航班往返于中国和东南亚之间；双方互派留学生超过20万，结成了200多对友好城市。新加坡外长维文评价说，在东盟的战略对话伙伴中，中国是与东盟最具实质性合作的成员之一。

在新冠肺炎疫情全球肆虐的背景下，中国—东盟贸易实现突破。中国海关总署今年初发布的数据显示，2020年东盟超过欧盟，跃升为中国最大贸易伙伴。中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。中国与东盟首次互为最大贸易伙伴。中国驻东盟大使邓锡军表示，中国与东盟贸易逆势上扬，规模和质量都提升到更高水平，充分体现出中国—东盟经贸关系的强大韧性，也为区域经济复苏提供了有力支撑。

由东盟发起并以东盟国家为主体成员的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）有望于明年初正式生效。今年4月，中国正式完成RCEP核准程序，成为非东盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。柬埔寨《高棉时报》报道称，RCEP生效后，东盟和中国的经济联系将进一步加强，柬埔寨也会因中国投资增加而获益。新加坡亚洲贸易中心执行董事黛博拉·埃尔姆斯认为，在RCEP的推动下，东盟成员国和中国可以进一步实现经济互补。

数字经济合作是中国和东盟经济融合的亮点。去年是中国—东盟数字经济合作年，双方在智慧城市、5G、人工智能、电子商务、大数据、区块链、远程医疗等领域推出了多个合作项目。《中国—东盟数字经济合作白皮书》显示，截至去年，中国网民总量达到9.89亿，东盟网民数量接近5亿，双方数字经济合作空间巨大，中国和东盟在数字基础设施建设和产业数字化转型领域合作成果显著。2020年，双方还将数字技术应用到疫情防控中，打造了系列数字化应用创新场景，共享数字化防疫抗疫解决方案。

东盟秘书长林玉辉表示，东盟数字经济产值占国内生产总值的比重预计将从2015年的1.3%提高到2025年的8.5%。中国在发展数字基础设施等方面走在前列，是东盟推动本地区数字经济发展的理想伙伴。

加快推动抗疫合作

6月28日，中国向柬埔寨交付的100万剂商业采购科兴新冠疫苗运抵柬埔寨首都金边。至此，中国累计向柬埔寨提供新冠疫苗已超过1000万剂。

中柬之间紧密的疫苗合作是中国和东盟抗疫合作的缩影。据统计，迄今为止，中国向东盟成员国提供了超1亿剂新冠疫苗，以及大量抗疫物资和技术援助，成为东盟弥合“免疫鸿沟”的重要依靠。

中国和东盟守望相助，共克时艰。在中国抗疫关键时刻，东盟国家及时给予中方宝贵支持和无私援助。中国在国内疫情趋于稳定后，向柬埔寨、老挝、菲律宾、马来西亚等东盟国家派出医疗专家组，提供抗疫物资、技术援助，分享抗疫经验，及时开通双方人员和物资往来“快捷通道”和“绿色通道”。

柬埔寨首相洪森表示，中国对柬埔寨的帮助从来不是空谈，“如果没有中国提供疫苗援助和出口，柬埔寨根本没有疫苗给民众接种。”老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、疫情防控委员会主任吉乔表示，中国疫苗安全有效，中国对老挝的援助有力支持了老挝疫情防控工作。

中国还与东盟各国加强疫苗研发、生产、采购、接种、监管合作，落实“中国—东盟公共卫生合作倡议”，为东盟抗疫基金提供资金支持，共同建设东盟应急医疗物资储备库，协同推进10+3应急医疗物资储备中心和中国—东盟公共卫生应急联络机制建设，提升地区公共卫生能力。此外，根据“中国—东盟健康丝绸之路人才培养项目（2020—2022）”，中国还将为东盟培养1000名卫生行政人员和专业技术人员，提高地区公共卫生服务水平。

30年来，中国和东盟始终秉持伙伴精神，共担风雨、共享机遇。菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯感慨地说，患难见真情，在抗击新冠肺炎疫情中，东盟和中国互施援手，深化了友谊、互信，扩大了共同利益。柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，东盟和中国关系的发展不仅为地区带来和平、稳定和可持续包容发展，也惠及整个世界。

（本报曼谷7月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)