蒋佳欣

欧盟委员会近日提出了一揽子环保提案，其中包括建立欧盟“碳边界调整机制”。根据该机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的钢铁、水泥、铝和化肥等商品征税。专家指出，该提案将对全球贸易产生影响。目前，外界对欧盟此举是否符合现行贸易规则普遍存有疑虑，欧盟成员国内部对征收“碳关税”也存在较大分歧。

欲定“游戏规则”

据“德国之声”网站报道，欧盟委员会提出的应对气候变化一揽子提案，旨在到2030年，使欧盟温室气体净排放量比1990年的水平至少减少55%。该提案作为“欧洲绿色协议”的一部分，总体目标是到2050 年使欧盟实现碳中和。

根据“碳边界调整机制”，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的钢铁、水泥、铝和化肥等商品征收“碳关税”。英国《金融时报》报道称，该机制通过扩大碳排放交易体系和引入“碳关税”，将碳定价扩展到碳密集程度更高的行业和活动，包括航空、航运和建筑等。

外交学院国际关系研究所讲师王思丹在接受本报采访时表示，欧盟“碳边界调整机制”的关键内容之一就是“碳关税”，而关税的调整会对贸易产生直接影响。欧盟此番提出修改“游戏规则”，势必会引起贸易伙伴国及各地产业的高度关注。当前，欧盟一边推进产业转型，一边从发展中国家进口碳密集型产品。这些产品尽管没有在欧盟内部产生碳排放，但依然会在其他国家产生碳排放。

缓解债务压力

欧盟提出“碳关税”被视为其缓解巨大债务压力的举措之一。英国《金融时报》援引欧盟即将设立的“碳边界调整机制”法律文本内容报道称，这一机制如果能在2030年前全面启动并运转，估计每年可获得90亿欧元“碳关税”收入。该收入将用于支持欧盟7500亿欧元恢复基金，以帮助欧盟成员国在疫情后恢复经济。

据美国《时代周刊》报道，欧盟此次公布详细计划，并决心付诸行动，表明欧盟领导人希望世界各国认识到，欧盟将引领世界走向低碳未来。英国《金融时报》报道称，如果欧洲在这一倡议上取得成功，其他国家或将追随其雄心勃勃的领导。同时，在更绿色的世界中，欧洲的工业将获得先发优势。

王思丹指出，从政治层面来讲，“碳边界调整机制”是欧盟为了实现其全球气候领导力而采取的重要措施之一。该机制不是针对欧盟内部，而是向其他国家进入到欧盟市场的产品进行征税，所以欧盟此次提案意在提高其全球影响力。

前途依然未知

“碳关税”提案能否成真？目前仍是未知数。据“欧盟观察家”网站报道，澳大利亚谴责欧盟计划对钢铁等二氧化碳密集型产品的出口商征税，以便为受排放规则约束的欧盟公司创造公平的竞争环境。澳大利亚贸易部长指出，世界现在最不需要的就是实施额外的保护主义政策。俄罗斯表示，欧盟“碳关税”将打击价值64亿欧元的俄罗斯产品，包括铁矿石、钢铁、铝和管道。

此外，欧盟内部对征收碳关税也存在较大分歧。“今日俄罗斯”网站报道称，欧盟的新气候计划将导致失业和大规模抗议，甚至可能拖垮欧盟本身。据英国《金融时报》报道，欧盟应对气候变化的历史性尝试面临着欧盟各国政府的反对，因为该计划将使各国家庭面临更高的能源成本。

王思丹指出，欧盟制定的规则需要符合世贸组织的标准，但世贸组织的目标是消除关税及贸易壁垒，因此欧盟的提案如何与世贸组织对接仍旧存疑。他还表示，在“欧洲绿色协议”的大背景下，未来欧盟会继续推进“碳边界调整机制”的步伐，但实施过程不会一帆风顺。

(责编：赵欣悦、白宇)