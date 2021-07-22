本报记者 贾平凡

7月18日，江苏省南通市苏中国际集装箱码头，大型集装箱货船停靠在码头泊位上进行装卸作业，呈现一派繁忙景象。

吴树建摄（人民视觉)

日前，中国国家主席习近平向南南合作援助基金和南南合作与发展学院（简称“南南学院”）成立5周年致贺信强调，中国愿同广大发展中国家一道，进一步释放南南合作潜力，共享发展机遇。

南南合作援助基金和南南合作与发展学院是中国对外援助的崭新实践和生动缩影。中国开展对外援助70多年来，内容不断丰富、形式更加多样，促进了中国与其他发展中国家的共同发展。在人类命运共同体理念的引领下，新时代中国对外援助和国际发展合作展现新作为，为破解全球发展难题、推动落实联合国2030年可持续发展议程提出中国方案、贡献中国智慧、注入中国力量。

交出合作亮丽答卷

面向160多个发展中国家，实施数千个成套项目和物资援助项目、上万个技术合作和人力资源开发合作项目以及40多万人次的人员培训；向160多个国家和国际组织提供医疗物资援助，向100多个国家和国际组织提供疫苗……中国在对外援助和国际发展合作领域交出了一份亮丽答卷。

“中国的对外援助顺应时代要求，向国际发展合作转型升级，呈现新气象、实现新发展、进入新时代。”今年1月10日，国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国际发展合作》白皮书指出，中共十八大以来，中国国际发展合作在实践中不断发展，形成了既一脉相承又富有新时代特色的中国国际发展合作观：推动构建人类命运共同体是中国开展国际发展合作的崇高使命；坚持正确义利观是中国开展国际发展合作的价值导向；南南合作是中国开展国际发展合作的基本定位；共建“一带一路”是中国开展国际发展合作的重要平台；帮助其他发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程是中国开展国际发展合作的重要方向。

“理念持续创新、机制日臻完善、贡献不断扩大。”总结对外援助进展，国家国际发展合作署副署长张茂于表示，近年来，随着中国综合国力和国际影响力不断提升，中国国际发展合作规模稳步增长，并向亚洲、非洲地区最不发达国家和“一带一路”发展中国家加大倾斜力度。新冠肺炎疫情暴发后，我们开展了新中国历史上规模最大的全球紧急人道主义援助行动。为适应国内外形势变化，中国大力改革管理体制，成立了国家国际发展合作署，积极探索国际发展合作新形式，大幅提升了国际发展合作综合效果。

新冠肺炎疫情席卷全球后，中国在力所能及的范围内积极开展国际发展合作，为全球抗疫和经济复苏注入信心。

“病毒无情人有情，中国在全球危难之际显担当。”东南大学文化传媒与国际战略研究院联席院长周锡生对本报表示，中国的担当表现在三个方面：一是在全球疫情肆虐的情况下，中国克服各种困难，保持各类援助项目持续推进；二是中国增强了对外医疗物资援助，除了援助口罩、防护服和呼吸机等医疗物资，还通过派出医疗专家和线上抗疫经验分享，向广大发展中国家提供抗疫援助；三是解决了海外疫苗短缺的燃眉之急，中国始终坚持疫苗作为全球公共产品的第一属性，是向发展中国家提供疫苗最多的国家。

展现大国责任担当

“讲信义、重情义、扬正义、树道义是中国国际发展合作的文化根脉和精神源泉。”张茂于认为，中国开展国际发展合作的初心和使命充分展现出中国为世界作出更大贡献的胸襟和情怀，这就是中华民族的天下大同理念、中国人民投桃报李的朴实情感、中国的国际主义情怀和中国的大国责任担当。

中国是世界上最大的发展中国家。自新中国成立以来，中国就秉持国际主义和人道主义精神，始终关注和支持其他发展中国家改善民生、谋求发展的事业。

“70多年来，中国对外援助大致分为三个阶段。”周锡生表示，新中国成立至改革开放为第一阶段，新中国自成立伊始，即同步开展对外援助，首先从越南、朝鲜等周边社会主义国家起步，逐步拓展至亚非拉等更多发展中国家，提出了对外援助八项原则；改革开放至中共十八大为第二阶段，中国和发展中国家的合作更广泛，从单方面的提供援助发展成多种形式的互利合作；中共十八大以后为第三阶段，援外工作进入新阶段，加大顶层设计和战略谋划，通过“一带一路”建设等平台，和更多发展中国家共商共建共享，规模更加扩大，影响更加广泛。

70多年来，无论国际风云如何变幻，中国的对外援助与发展合作始终坚守着自己的理念和原则，得到了国际社会的普遍欢迎和高度赞誉。

关于中国对外援助和发展合作的理念和原则，张茂于表示：“平等互利是首要前提，充分尊重受援国意愿和利益诉求，从不干涉他国内政，从不附加任何政治条件；既注重言出必行，也注重援助实效，从不开‘空头支票’，全流程评估援助项目对受援国发展的综合效果；既‘雪中送炭’，也‘授人以渔’，不仅在受援国危难之际伸出援手，更想方设法增强受援国自身的‘造血’功能和发展势能；保持海纳百川和交流互鉴的开阔襟怀，不断加强同发达国家和国际组织的交流，积极探讨开展三方合作。”

“作为全球第二大经济体和制造业大国，中国对外援助对促进世界和平发展进程善莫大焉：帮助发展中国家改善民生和发展经济，对促进地区问题解决意义重大；加快了世界的减贫进程，改善了非洲、拉美和中亚等一些地区的贫困状况；改善了多国的公共卫生状况，一定程度上缓和了当地社会矛盾；促进了发展中国家的合作，带动了其他大国的对外援助。” 周锡生说。

深化国际发展合作

联合国秘书长古特雷斯表示，通过南南合作援助基金和南南合作与发展学院，中国帮助发展中国家加强能力建设，实现自主发展。联合国期待与南南合作援助基金和南南合作与发展学院一道，为全人类实现可持续发展作出努力。

当前，百年变局与世纪疫情相互叠加震荡。未来，面对抗疫和复苏双重任务，中国如何实现国际发展合作高质量发展？

“抗疫依然是当前全球的头等大事，推动国际合作抗疫和构建人类卫生健康共同体，是提升国际发展合作水平的重要议题；落实联合国2030年可持续发展议程步履不歇，在绿色发展理念的引领下，国际发展合作可以为广大发展中国家的可再生能源、生态环境保护、新兴产业发展等领域做出积极贡献；坚持以人为本理念，切实增进受援国的民生福祉和经济发展，积极助力全球经济复苏；将践行多边主义始终贯穿在国际发展合作的方方面面，坚持国际上的事大家商量着办，不断为弥补全球治理赤字注入中国力量。”谈及未来国际发展合作的方向，张茂于表示，中国将继续在人类命运共同体理念的引领下，把自身的前途命运与广大发展中国家的前途命运紧密相连，通过不断深化国际发展合作，促进世界的共同发展繁荣。

周锡生建议，加强规划设计，完善制度建设充分考虑其他发展中国家优先发展领域和需要，结合共建“一带一路”和联合国2030年可持续发展议程，制定有针对性的规划，继续推进相关法律法规和制度建设，为国际发展合作提供法制保障；优化项目管理，创新援助方式，继续加强援助项目全流程管理，提升援助综合效益和受援国自主发展能力；强化监督评估，提升援助效益，建立健全统筹协调、分工明确、各司其职、权责一致的监督管理机制，提高项目管理实施水平。

(责编：赵欣悦、白宇)