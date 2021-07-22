□ 林子涵

“中国共产党将继续同一切爱好和平的国家和人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，推动历史车轮向着光明的目标前进！”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表的重要讲话掷地有声，一句“坚持开放、不搞封闭”，道出了中国坚定不移扩大对外开放的信心和决心。

1978年，中国吹响改革开放的号角。40多年来，中国始终打开国门搞建设，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的历史性转变。实践证明，过去中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更开放条件下进行。

坚持开放，信心来自成功实践。兴办经济特区，深圳从昔日的荒滩渔村变成了活力迸发的国际都市；加入世贸组织，中国快速融入全球产业链，以澎湃的进出口动力重塑世界经贸格局；构建创新体制，外商投资“引进来”与对外投资“走出去”管理制度逐步完善，营商环境持续优化；扩大开放格局，21个自贸试验区打开沿海沿边沿江沿线和内陆中心城市的开放之窗，海南作为中国特色自由贸易港也正在扬帆起航；打造开放平台，提出共建“一带一路”倡议，8年间与140个国家签署相关合作协议……正是对外开放，造就了一项项中国成绩。

坚持开放，决心来自发展需求。新一轮产业革命风起云涌，国际分工体系加速变革，中国需要通过扩大开放培育新竞争优势；贯彻新发展理念，中国需要加速转变经济发展方式，继续通过扩大开放引进先进要素，提升产业核心竞争力；社会主要矛盾改变，中国需要继续扩大开放，增加优质商品进口，满足人民对美好生活的向往。

坚持开放，判断基于时代大势。经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”、“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。在疫情、气候变化、可持续发展等全球性挑战面前，任何国家都不能独善其身。中国在联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织、金砖国家等多边平台，始终坚持一个立场，即维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。联合国秘书长古特雷斯盛赞，中国已成为国际合作和多边主义的支柱。

一个开放的中国，正在世界扮演越来越重要的角色。加入世贸组织20年，中国对世界经济增长的年均贡献率接近30%；中国拥有14亿人口、4亿多中等收入群体，超大规模市场拥有广阔的潜力；中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额累计达9.2万亿美元，对沿线国家累计直接投资1360亿美元……开放的中国正在成为全球发展的稳定器与动力源。

即使面对疫情冲击与经济全球化逆流，中国扩大开放的脚步依然坚定。2020年11月15日，中国与其他14国签署区域全面经济伙伴关系协定，为世界上最具潜力的自由贸易区注入中国力量。2020年全年，中国吸收外资逆势上涨，超过美国成为全球最大的外资流入国。2021年前两季度，中国实际使用外资6078.4亿元人民币，同比增长28.7%。在率先做好复工复产和疫情防控的基础上，中国积极开展对外援助。迄今，中国已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的1/6。

面向未来，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将与世界各国一道，开创共赢共享的明天。

(责编：赵欣悦、白宇)