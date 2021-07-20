人民网北京7月20日电 （陈思、汪璨）“和平、友谊、拼搏——中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会以视频会议的形式于7月20日，在北京、东京和首尔三地成功举行。韩日文化交流会议委员长郑求宗在开幕式上致辞，全文如下：

大家好！我是韩中日名家线上书法展韩国主办方韩日文化交流会议的委员长郑求宗。

继2020年后，今年第二届韩中日名家线上书法展活动再次召开，我谨代表韩国主办方与中、日主办方一道致以衷心祝贺。

感谢中日两国主办方中国人民对外友好协会林松添会长、日中文化交流协会星弘道常任委员等相关人员，以及韩国西山文化财团西山创作艺术村黄皙捧馆长、国际书法家协会郑道准会长和韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆李东拲馆长。承蒙各位的合作与配合，我们才得以有幸共赏韩中日三国书法名家的作品。

此次韩中日名家线上书法展以“和平，友谊，拼搏”为主题，纪念2020东京奥运会。三国书法名家的作品充满着对东京奥运会23日顺利开幕的祈愿，希望这也能为在新冠肺炎疫情危机中出席此次人类体育盛典的参赛选手们带来鼓舞和力量。

同时，也期待着将于明年举办的第三届韩中日名家书法展成为祝贺2022年北京冬奥会成功召开的一场文化艺术活动。

书法是中国、韩国、日本这东亚三国数千年来共享的汉字文化。期待着三国书法家作品中所承载的汉字文化艺术能为因疫情而身心俱疲的三国人民带来慰藉、赋予活力。

最后，衷心希望韩中日三国通过东亚书法文化交流促进友谊与和平，推动友好合作关系持续发展。祝愿参与此次线上书法展的各位嘉宾身体健康，万事如意。

谨致谢意。

(责编：于洋、常红)