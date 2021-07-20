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星弘道在中日韩名家线上书法展开幕式上的致辞

2021年07月20日11:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月20日电 （陈思、汪璨）“和平、友谊、拼搏——中日韩名家线上书法展”开幕式暨线上笔会以视频会议的形式于7月20日，在北京、东京和首尔三地成功举行。日中文化交流协会常任委员星弘道在开幕式上致辞，全文如下：

新冠肺炎疫情完全改变了人们的生活，至今尚未平息。虽然疫苗正在逐渐普及，但不久前，日本政府第四次宣布东京都进入紧急状态。在世界范围内，文化、旅游、产业等各领域活动都受到持久而深刻的影响。

在此严峻形势下，今天我们共同举办“和平、友谊、拼搏——中日韩名家线上书法展”。今明年及2024年，日中韩三国将分别举办夏季奥运会、冬季奥运会和冬季青年奥运会。本次展览跨越文化、国籍的差异，发扬友谊、团结、公平竞赛的精神，以实现世界和平为宗旨，以奥林匹克精神为主题。相信展出的每一幅作品都可以通过书法这一文化的力量，慰籍心灵，给人们带来极大的鼓舞。

在此，谨向发起此次书法展的林松添会长和中国人民对外友好协会，以及共同主办单位韩日文化交流会议、韩国艺术殿堂首尔书艺博物馆、中国国家画院的朋友们致以由衷的感谢。

衷心期待中日韩三国书法家的作品能够得到更多观众的喜爱，助力我们携手共渡难关。

(责编：于洋、常红)

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